JAV ambasadorius NATO: siurprizų nebus

Pasak jo, peržiūrėdami savo karių buvmą, amerikiečiai nuolat konsultuojasi su sąjungininkais.
„Mes nuolat peržiūrime, kaip kariai bus dislokuoti, tą darome atsižvelgdami į grėsmes tiek JAV, tiek mūsų sąjungininkams“, – spaudos konferencijoje sakė M. G. Whitakeris.
„Sprendimai bus priimti tiek dėl Europos, tiek dėl viso pasaulio. Administracija laikosi nuomonės, kad neturėtų būti jokių siurprizų, kad būtų konsultuojamasi, kad nebūtų jokių spragų sąjungininkų saugume“, – teigė jis.
Taip jis kalbėjo po susitikimo su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene.
„Matome, kad vertinimo procesas vyksta ir situacija Ukrainoje yra vienas iš svarbių veiksnių, apibrėžiantis, kaip atrodys tolesnis JAV pajėgų pozicionavimas Europoje“, – teigė ministrė.
„Ką ambasadorius šiandien patikino, kad JAV nepaliks saugumo spragų, tas suvokimas aiškiai rodo tą įsipareigojimą“, – pridūrė ji.
Antradienį diplomatas taip pat lankysis Švenčionių rajone esančiame Pabradės poligone, kur tarnauja JAV kariai.
Ambasadorius Rukloje, Jonavos rajone, susitiks su vystomos Lietuvos kariuomenės divizijos bei šalyje dislokuojamos Vokietijos brigados vadais.
M. G. Whitakeris su Lietuvos atstovais aptars NATO atgrasymo ir gynybos stiprinimo klausimus, Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą bei paramą Ukrainai, teigiama pranešime.
Jis taip pat apžiūrės Lietuvoje vystomą JAV ir kitų NATO sąjungininkų karių priėmimui skirtą infrastruktūrą.
Ambasadorius Lietuvoje lankosi amerikiečiams vykdant karių dislokavimo Europoje peržiūrą. Lietuva siekia, kad JAV paliktų šalyje šio metu rotuojamus maždaug tūkstantį karių.
