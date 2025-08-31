Jansonas: Vyriausybės politika nėra nei prorusiška, nei antiukrainietiška

„Negali kalbėti apie kažkokią prorusišką, prokremlišką politiką. Jos nėra. Yra atskiri žmonės, kurie šneka. Dalis jų net nėra Seimo nariai – vėlgi, kalbame apie koalicijos partnerį lenkų rinkimų akciją. Bet ten yra trys Seimo nariai (...) ir tikimės, kad jie tikrai supranta, kokioje geopolitinėje erdvėje gyvename ir kokia yra tikroji situacija. Ir pasakyti, kad iš jų girdisi prokremliška ar antiukrainietiška retorika – to negalėtume“, – sekmadienį LRT televizijai sakė F. Jansonas.
Vis tik, jis pripažino, kad Prezidentūrai dėl kai kurių valdančiosios koalicijos politikų pareiškimų tenka aiškintis partneriams Ukrainoje.
„Žodžiai, frazės ar požiūriai, kuriuos kartas nuo karto pavartoja žmonės, kurie dabar yra valdančiojoje koalicijoje – be abejo, tai kelia rūpesčių ir kartais, taip, tenka už tuos žodžius po to aiškintis kalbant su partneriais Ukrainoje“, – teigė šalies vadovo patarėjas.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime pasirašė naujosios koalicijos sutartį.
Valdančiojoje daugumoje dirbs ir jungtinėje „valstiečių“ frakcijoje dirbantys trys LLRA-KŠS nariai.
Naujajai paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei Seime jau teko aiškintis dėl minėtos politinės partijos vadovo W. Tomaszewskio laikysenos Rusijos atžvilgiu. Pavyzdžiui, į ministres pirmininkes deleguotos socialdemokratės teirautasi, kaip ji vertina Georgijaus juostelę, kurią ne kartą buvo įsisegęs LLRA-KŠS partijos lyderis.
