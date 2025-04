Jakubauskienė: „vaistinės ant ratų“ – sveikintina iniciatyva

„Tas, kas padidina prieinamumą pacientams, gyventojams, gauti ir vaistus, ir paslaugas, visada yra sveikintina iniciatyva. Sureglamentavus tos praktikos saugų paslaugos teikimą, be abejonės, kad tai yra gera galimybė priartinti vaistų įsigijimą gyventojams“, – ketvirtadienį Seime per Vyriausybės valandą pareiškė ministrė.

Liberalas Jevgenijus Šuklinas, tvirtindamas, kad praėjusios kadencijos Vyriausybė yra pritarusi tokių vaistinių įteisinimui, klausė ministrės pozicijos ir planų dėl tokių vaistinių.

„Šis projektas padėtų išspręsti tokias problemas su nutolusiais Lietuvos kampeliais, kaip pavyzdžiui, Didžiasalio miestelis, kuriame gyvena 1,5 tūkst. gyventojų ir nėra nė vienos vaistinės?“, – kalbėjo parlamentaras.

Ministrų kabinetas pernai lapkričio pradžioje pritarė konservatoriaus Antanas Matulo iniciatyvai Lietuvoje įteisinti mobiliąsias vaistines.

Išvažiuojamųjų vaistinių idėjos autorius tada BNS teigė, kad pavienės vaistinės ar jų tinklai bus suinteresuoti teikti „vaistinės ant ratų“ paslaugas ir lankyti tolimesnius kaimus ar miestelius, kuriuose vaistinių nėra.

Pataisomis siūlyta, kad mobilias paslaugas 342-iose kaimo vietovėse teiktų 25-ios vaistinės.

Lietuvos vaistinių asociacijos vadovė Kristina Nemaniūtė-Gagė yra sakiusi, kad tai, ar šalyje realiai bus teikiamos išvažiuojamųjų vaistinių paslaugos priklausys nuo to, ar bus priimtos proporcingos ir įgyvendinamos taisyklės, be to, labai svarbu, kad prie paslaugos atsiradimo poreikį matytų ir prie to finansiškai prisidėtų savivaldybės.