Įvertino Lietuvos informavimą apie JAV žvalgybos vado apsilankymą Maskvoje: galėjo būti perspėjimas

„Jų informavimas apie vizitą taip pat šiek tiek atskleidžia galimą jo tikslą. Matyt, jis yra susijęs su NATO rytinio flango valstybėmis ir tam tikru perspėjimu. JAV atstovai tokiu būdu bando nuraminti Baltijos šalis ir galbūt kitas NATO rytinio flango valstybes“, – Eltai komentavo Vilniaus universiteto (VU) Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) profesorius T. Janeliūnas.
Jis pabrėžė, kad išankstinis tokio lygio vizito derinimas su Lietuva nebūtinai yra įprasta praktika, todėl pats sprendimas apie jį informuoti gali būti reikšmingas.
„Ne, tai nebūtinai yra taisyklė ir čia, matyt, yra pačių amerikiečių sprendimas“, – svarstė VU TSPMI dėstytojas.
Politologo vertinimu, viena pagrindinių CŽA vadovo vizito į Maskvą versijų galėtų būti Rusijos perspėjimas dėl karinių veiksmų prieš NATO šalis.
„Bent jau mano akimis žiūrint, tai turėtų būti pagrindinė versija. Ir tikrai nemažai ženklų rodo, kad bent jau viena ar pagrindinė misija, kurią atliko J. Ratcliffe'as pas rusus, tai tikrai galėjo būti tokia“, – pastebėjo T. Janeliūnas.
JAV atstovai tokiu būdu bando nuraminti Baltijos šalis ir galbūt kitas NATO rytinio flango valstybes.
Jo teigimu, Maskvai galėjo būti nubrėžtos vadinamosios raudonosios linijos, susijusios ne tik su tiesiogine karine agresija, bet ir su hibridinėmis atakomis.
„Matyt, tas įspėjimas (galėjo būti – ELTA), kad nebūtų bandoma vykdyti kažkokių karinių veiksmų prieš NATO šalis. Ar tai būtų kažkokie hibridiniai veiksmai, tai yra tų šalių viduje bandoma sukelti žalą kažkokiai kritinei infrastruktūrai, ar kažkokių oro būdu naudojamų priemonių, dronų, naudojimas prieš NATO šalis“, – teigė profesorius.
„Tokios raudonosios linijos galėjo būti J. Ratcliffe'o suformuluotos“, – pridūrė jis.
Geriau būti informuotiems nei neinformuotiems
Buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas taip pat teigiamai įvertino tai, kad Lietuva apie galimą vizitą buvo informuota. Jo nuomone, svarbu, kad sąjungininkai būtų viename informaciniame lauke.
„Gerai, kad sąjungininkai informuoja sąjungininkus. Tai yra labai svarbu, kad esame viename puslapyje“, – sakė L. Kasčiūnas.
Jis taip pat neatmetė, kad vizitas gali būti susijęs su galimomis Rusijos provokacijomis ar didesnės eskalacijos rizika.
„Matyt, čia yra tam tikros sąsajos su tuo, apie ką mes visą vasarą kalbėjome – apie galimas netikros vėliavos operacijas, apie galimą didesnės eskalacijos laiptelį iš Rusijos pusės“, – svarstė politikas.
L. Kasčiūnas taip pat neatmetė, kad aukšto rango JAV pareigūno vizitas galėjo būti signalas Maskvai apie galimas jos veiksmų pasekmes.
„Tokie vizitai, tokio aukšto rango pareigūnų vizitai, jie gali būti ir signalas, kad to, ką jūs planuojate, geriau nedaryti“, – atkreipė dėmesį jis.
Lietuva apie vizitą buvo informuota
Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį atskleidė, kad Lietuva apie galimą CŽA direktoriaus vizitą Maskvoje buvo informuota iš partnerių. Šalies vadovas teigė nenorintis komentuoti susitikimo turinio, tačiau pabrėžė, kad Lietuvai bus pateikta informacija apie jo tikslus ir turinį.
„Mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsiant, praktiškai kitą savaitę“, – teigė G. Nausėda.
Prezidento vertinimu, galimo susitikimo tikslas – sumažinti geopolitinę įtampą regione.
„Aš tik galiu manyti, kad šitas susitikimas tikrai yra skirtas tam, kad geopolitinė įtampa mūsų regione sumažėtų ir tai mane nuteikia pozityviai“, – sakė prezidentas.
Kaip skelbta, antradienį JAV žiniasklaida pranešė, kad CŽA direktorius J. Ratcliffe'as atvyko į Maskvą susitikimams.
Į Maskvą jis skrido iš Rygos JAV karinių oro pajėgų kariniu transporto lėktuvu C-17.
JAV naujienų portalas „Axios“, remdamasis savo šaltiniais, skelbė, kad Jungtinės Valstijos paprašė Ukrainos sustabdyti smūgius Rusijai, kol J. Ratcliffe'as lankosi Maskvoje.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas laikraščiui „The Washington Post“ teigė, kad J. Ratcliffe'as į Maskvą atvyko dėl saugumo tarnybų kontaktų.
Ketvirtadienį „The Wall Street Journal“ ir „CBS News“ pranešė, kad J. Ratcliffe‘o tikslas buvo įtikinti Rusiją nepulti NATO narių, atsižvelgiant į JAV žvalgybos vertinimus, kad Maskva gali norėti išbandyti aljansą. Pati CŽA atsisakė komentuoti šią kelionę.
Trečiadienį Rusijos žiniasklaidai D. Peskovas teigė, kad CŽA vadovas nebuvo susitikęs su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, tačiau daugiau informacijos apie susitikimų turinį nepateikė.
ELTA primena, kad paskutinį kartą CŽA direktorius Maskvoje lankėsi 2021 metų lapkritį. Tuomet agentūrai vadovavęs Williamas Burnsas perspėjo Rusiją nepradėti karinės invazijos į Ukrainą. Vis dėlto po kelių mėnesių Kremlius pradėjo plataus masto karą Ukrainoje, tapusį didžiausiu ginkluotu konfliktu Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo.
(be temos)
(be temos)