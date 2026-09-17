Inga Ruginienė: seksualinio smurto skandalai turi iššaukti aktyvesnę pilietinę poziciją

„Mes daug matėme labai tikrai nuostabių vaizdų, kai tūkstančiai žmonių išeina į gatves, bet (...) ar ne tokie atvejai turėtų iš tikrųjų iššaukti aktyvesnę pilietinę poziciją ir aktyvesnį raudonos linijos brėžimą ir pasakymą, kad mes turime nulinę toleranciją tokiems žmonėms, kurie drįsta elgtis prieš žmogaus orumą, prieš saugumą ir žeminti kito žmogiškumą?“ – Žinių radijui sakė I. Ruginienė.
Pasak jos, visuomenė turi apginti seksualinio smurto aukas.
Ministrė taip pasisakė paklausta apie situaciją moterų krepšinyje, kai po FIBA atlikto tyrimo dėl Lietuvos moterų rinktinės vyriausiojo trenerio Rimanto Grigo jis buvo iki 2030 metų spalio nušalintas nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos.
Anksčiau tyrimą atlikusi Lietuvos krepšinio federacijos (dabar – asociacijos „Lietuvos krepšinis“) komisija skelbė pateiktuose buvusių trenerio auklėtinių liudijimuose nenustačiusi seksualinio priekabiavimo apraiškų. Vis dėlto R. Grigui buvo skirtas įspėjimas dėl galimų bendravimo su žaidėjomis ir trenerio darbo organizavimo pažeidimų.
„Skaudžiausia yra tai, kad vis dėlto mes čia, šalies viduje nesugebėjome įžvelgti ir išgirsti moterų pasakojimo. Man labai gaila, kad moterų pasakojimai apie netinkamą trenerio elgesį buvo, taip nuojauta sako, nustumti į šalį“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Sporto pasaulyje mes daug tokių istorijų girdime. Ir kas mane dar labiausiai piktina, kad mažo to, kad mes turime iš atsakingų institucijų per mažai reakcijos ir dėmesio, bet ir kaip visuomenė mes kažkodėl demonstruojame toleranciją tokiems atvejams. Nežinau, kas, ar čia praeitis mūsų tokia skaudi, kad tai jau tapo beveik norma – seksualinis priekabiavimas darbe, seksualinis priekabiavimas treniruočių metu“, – pridūrė ji.
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