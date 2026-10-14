Į Seimo komitetą grįžta klausimas dėl buvusių KGB bendradarbių išslaptinimo

Trečiadienį šio komiteto nariai tęs „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio parengtų įstatymo pataisų, siūlančių nuo 2028-ųjų metų išslaptinti buvusius KGB bendradarbius, svarstymą.
Dalyvauti posėdyje pakviestas projekto autorius R. Žemaitaitis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Valstybės saugumo departamento atstovai.
R. Žemaitaitis siūlo panaikinti dar 1999 m. priimtą įstatymą, reglamentuojantį buvusių KGB bendradarbių registraciją, prisipažinimą, įskaitą ir prisipažinusiųjų apsaugą.
Siekiant tinkamai pasirengti tokio sprendimo įgyvendinimui, jis pasiūlė jo įsigaliojimą nukelti į 2028 m. sausio 1 d. Tai reikštų, kad suėjus šiam terminui, prisipažinusiųjų apie slaptą bendradarbiavimą su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis pateikta informacija ir duomenys nebebūtų laikomi valstybės paslaptimi bei būtų išslaptinti Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, įstatymo pataisos galėtų paveikti apie 400 darbingo amžiaus žmonių, kuriems po informacijos paviešinimo galėtų kilti grėsmė.
ELTA primena, kad pernai gruodį šias įstatymo pataisas po pateikimo palaikė 51 Seimo narys, prieš buvo 1, susilaikė 2. Projektą jau svarstęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) pasiūlė jį atmesti.
Naujausi komentarai