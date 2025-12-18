Į parlamentą iškviesta greitoji pagalba

„Komiteto nariai, turime dėl nenumatytų aplinkybių šiandien posėdį pabaigti. Atsiprašau, kolegos, ir posėdžio data bus paskelbta atskirai“, – nurodė K. Vilkauskas, prieš tai posėdyje paprašęs dviejų techninių pertraukų po dešimt minučių.
BNS rašė, kad K. Vilkauskui į parlamentą buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba. Apie tai žurnalistams patvirtino ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Prieš tai komiteto pirmininkas iškėlė idėją pritarti visiems daugiausia opozicinių parlamentarų siūlymams dėl LRT vadovo atleidimą lengvinančios pataisos, kurią palaikė komiteto nariai Vytautas Grubliauskas, Petras Dargis.
„Aš siūlau komiteto nariams pritarti visiems pasiūlymams, kadangi jie yra, aišku, įvairūs, netobuli, vieni su humoru, kiti be humoro, bet siūlau pritarti visiems pasiūlymams“, – pareiškė K. Vilkauskas.
Jis patikino V. Grubliauską, kad sprendimas pritarti visiems siūlymams neprieštarauja Seimo statutui.
Visgi netrukus, pasikonsultavęs su komiteto biuru, K. Vilkauskas atsisakė savo siūlymo.
„Praktiškai teisėkūriniu būdu mes negalime taip padaryti, labai atsiprašau kolegų, kuriems apie tai sakiau. Jau atsakingai galiu pasakyti, nes šalimais sėdi biuro darbuotojai“, – sakė komiteto pirmininkas.
Savo ruožtu, opozicinių konservatorių komiteto narys Vytautas Juozapaitis prieš tai teigė, kad pritarimu visiems parlamentarų siūlymams valdantieji siekia sutaupyti laiko.
„Tai yra laiko sutaupymas ir bandymas vėl buldozeriu prakišti nuostatas, kurios situacijos neišgelbės, o tik dar labiau įklampins mus visus į begalinius aiškinimusis Seimo salėje, naktinius posėdžius, kas be pasekmių nepraeis“, – sakė politikas.
Jis ragino K. Vilkauską pasitraukti iš komiteto pirmininko pareigų, taip pat nukelti svarstymą į kitą savaitę arba atidėti po Naujųjų metų. Šią iniciatyvą palaikė opozicinių demokratų atstovė komitete Rima Baškienė.
Kultūros komitetas neeiliniame posėdyje ketvirtadienį turėjo apsvarstyti du LRT įstatymo pakeitimo projekto, susijusio su lengvesniu transliuotojo vadovo atleidimu, variantus, kuriems yra registruota 470 pasiūlymų.
Dauguma pasiūlymų yra opozicinių politikų, šiems taip siekiant vilkinti pataisos priėmimą taikant parlamentinę filibusterio taktiką.
BNS rašė, kad praėjusią savaitę Seimas po pateikimo pritarė valdančiųjų socialdemokratų, „valstiečių“ ir „aušriečių“ LRT įstatymo pakeitimo projektui, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius gali būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Šį pakeitimą valdančioji koalicija siekia priimti skubos tvarka dar šią savaitę.
Tiek LRT, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią savaitę surengtame mitinge prie Seimo dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių, protesto akcijos su laužais Nepriklausomybės aikštėje tęsiamos šią savaitę.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
