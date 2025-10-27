Gyventojai įvertino dabartinę valdžią

Vilniuje žmonės neigiamai vertina valdžioje tvyrantį chaosą. Gyventojai dabartinę valdžią lygina net su Prancūzija ir sako, kad kyla labai daug klausimų, ypač dėl biudžeto.
„Neramu, tik tiek pasakysiu“, – sakė moteris.
„Labai daug klausimų yra. Kas išvertė mūsų karo ministrę – atsakymų negavau. Kaip ten su tais skaičiais buvo? Ką sakė ministrė, ir dėl ko Inga Ruginienė, jauna politikė, parodė ragus?“ – teigė vyriškis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Labai panašu į Prancūziją – viskas griūna, krenta, bet nieko tokio, susitvarkysime. Kultūra tikrai laimės, susitvarkysime, stipri tauta“, – kalbėjo kitas vyriškis.
„Toks įspūdis susidaro, kad jie rūpinasi tik savo interesais, savo kėde, savo pozicija, nuomone. Nežinau, neturi taip būti“, – sakė moteris.
„Daug šneka, bet mažai daro. Reikėtų daugiau veiksmo imtis. Kaip mes – į darbą nueiname, reikia mažiau kalbėti, daugiau darbų padaryti“, – teigė kita moteriškė.
„Tai yra cirkas, bet to tikėtasi. Po rinkimų atrodė, kad taip bus. Kad taip linksma bus – nesitikėjau, bet viskas vyksta pagal planą, taip manau“, – kalbėjo vyriškis.
Štai Kupiškyje gyventojai teigia, kad valdžia nieko neveikia, anot jų, tik vagys ten sėdi.
„Tolyn blogyn – tai kokia čia valdžia? Blogai. Nieko dabar nedaro valdžia. Tarp savęs riejasi ir viskas“, – sakė senjoras.
„Labai neturi kultūros. Vieni kitus šmeižia, dėl žmonių nieko nedirba, tik žiūri visi savo. Nieko jie nepadarys“, – piktinosi vyriškis.
„Tokia Vyriausybė. Vagys ten sėdi, daugiau nieko. Kiek žinias pasižiūriu – nieko gero, nieko naujo jie nepadaro“, – sakė kitas vyriškis.
„Nuliui lygus vertinimas. Nieko, jokių klausimų nesprendžia. Biudžetas patvirtintas, o toliau klausimai stovi“, – teigė moteris.
Kaune gyventojai taip pat neigiamai žiūri. Sako, kad tai – skandalų Vyriausybė. Bet atsiranda ir teigiamų nuomonių, tiki, kad nauji žmonės atneš gerovių.
„Valdžioje dabar chaosas darosi. Gitanas Nausėda – karo kurstytojas. Daugiau nieko nežino, tik karas, karas, karas“, – sakė senjorė.
Skandalų Vyriausybė.
„Naujas žmogus. Nauja šluota – naujai šluos. Manau, bus geriau“, – sakė vyriškis.
„Skandalų Vyriausybė. Man labai liūdna. Ir ne tik liūdna. Kaip sakė Dalia Grybauskaitė, kad jai šlykštu žiūrėti. Tai man ne šlykštu, man gėda žiūrėti“, – kalbėjo kitas vyras.
„Kultūros ministro nesuranda, dabar kito reikia dar... neypatingai vertinu. Man atrodo, kad I. Ruginienė yra silpna“, – teigė senjorė.
Utenoje gyventojai taip pat išlaiko savo nuomonę. Dauguma sako, kad jiems yra gėda.
„Nieko daugiau neveikia, tik ginčijasi. O ką daugiau nuveikė šita Vyriausybė? Nieko“, – sakė moteris.
„Pusdurnių šalis. Baisiau ir būti negali“, – piktinosi kita.
„Labai netikusi. Tokios dar nematėme Vyriausybės, tokios betvarkės. Ministrų neišsirenka, liūdna, liūdna“, – kalbėjo vyriškis.
„Gėda, gėda Lietuvai, gėda. Tokios Vyriausybės dar neturėjome, kaip dabar turime. Kalbame, bet iš to niekas nesikeičia“, – sakė moteris.
„Kapojasi vieni su kitais, ir viskas. Kada bus pabaiga – neaišku. Nežinau“, – kalbėjo vyriškis.
„Atrodo, situacija tikrai ir grėsminga, ir pavojinga. Kartais atrodo, kad ar čia ne specialiai kas nors daro tokią įtaką, kad taip būtų“, – svarstė kitas vyriškis.
