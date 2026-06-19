Gitanas Nausėda: kartais rezultatai neatitinka pradinių lūkesčių

„Visada turiu pozityvių lūkesčių, nors kartais galutiniai rezultatai neatitinka pradinių lūkesčių. Manau, kad ši koalicija bus stabilesnė, nes vieną partnerį, kuris, sakykime, buvo šiek tiek kontroversiškas, pakeitė kitas“, – ketvirtadienį paskelbtame interviu „Bloomberg“ televizijai teigė G. Nausėda.
Be kita ko, šalies vadovas viliasi, kad naujoji koalicija išlaikys Lietuvai svarbius užsienio politikos prioritetus ir ekonominės politikos stabilumą.
„Tikiuosi, kad bus išlaikytas ekonominės politikos stabilumas, o ypač svarbu, kad užsienio politika ir toliau būtų grindžiama principais, kurie Lietuvai visada buvo svarbūs: parama Ukrainai, aktyvi politika Europos Sąjungoje, saugumas ir gynyba bei mūsų įsipareigojimai NATO“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Tikiuosi, kad šie prioritetai išliks. O kokie bus rezultatai, dar pamatysime, nes kiti Seimo rinkimai vyks 2028 metais“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, naują valdančiosios koalicijos sutartį ketvirtadienį pasirašė trijų Seimo frakcijų – Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų sąjungos ir Krikščioniškų šeimų sąjungos – seniūnai po to, kai socialdemokratai birželio pradžioje nutarė nutraukti koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“.
Tokį žingsnį paskatino „aušriečių“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams ir koalicijos sprendimams, rezonansą keliantys pasisakymai. Be to, jis yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo.
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