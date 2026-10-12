Gitanas Nausėda apie JAV ir Rusijos sandorį dėl dyzelino: šis sprendimas nėra iš gerų sąrašo

„Draugai turi kalbėti atvirai. Jeigu sprendimai yra geri, mes niekada nepamiršime padėkoti ir pasakyti, kad jie yra geri. Tačiau šis sprendimas tikrai nėra iš jų sąrašo. Todėl mano reakcija vienareikšmiška – tai yra bloga diena, ypatingai vertinant visą Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekstą“, – LRT televizijai pirmadienį sakė šalies vadovas.
„Turime pirmiausia remti Ukrainą, o šis sprendimas tikrai Ukrainos stipresne nepadaro. (...). Šis (sprendimas – BNS) atidaro šliuzus Rusijos izoliacijai mažėti“, – tikino jis.
Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) apie leidimą Rusijai eksportuoti dyzeliną prieš kelias dienas pranešė artėjant kitą mėnesį JAV vyksiantiems kadencijos vidurio rinkimams, prieš kuriuos šalyje sparčiai kyla degalų kainos ir kuriuose respublikonai, kaip manoma, patirs didelį smūgį.
G. Nausėdos teigimu, būtent per šių rinkimų prizmę sprendimą dėl dyzelino ir reikėtų vertinti. Prezidentas tikino abejojantis jo veiksmingumu pačios JAV rinkai bei pabrėžė, kad reali įtaka kainoms dėl daugybės priežasčių nėra reali.
Prezidentas taip pat atkreipė dėmesį, jog savo namų darbus dėl energetinės priklausomybės turi padaryti ir Europa.
„Lietuva jau 2022 metais sugebėjo pasakyti – viskas, daugiau jokių energetinių išteklių iš Rusijos. Tuo metu (...) konkrečios Europos Sąjungos valstybės ir iki šios dienos, deja, kad ir mažesniais kiekiais, bet Rusijai padeda finansuoti jos karo mašiną pirkdamos energetinius išteklius“, – tikino G. Nausėda.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitarimą dėl dyzelino pasmerkė, o tai paskatino D. Trumpą šeštadienį paraginti Ukrainą išsirinkti naują lyderį.
Pasak G. Nausėdos, būtų puiku, jei Vašingtonas „prisidėtų prie to, kad suteiktų tokią galimybę Ukrainai organizuoti rinkimus“.
„Tiktai Ukrainos žmonės gali pasirinkti vieną ar kitą asmenį. Niekas kitas iš išorės savo kandidatų diktuoti negalime“, – pabrėžė jis.
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