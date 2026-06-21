Gabrielius Landsbergis paskelbė, ar turi ambicijų grįžti į aktyvią politiką

„Man atrodo, politika pirmiausia siejasi su ambicija, tai galiu pasakyti ramiai ir atsakingai, kad ambicijos neturiu“, – sakė G. Landsbergis sekmadienį transliuotoje LRT laidoje „Savaitė“.
Kaip rašė BNS, pernai rugsėjį jis teigė nesantis užvėręs durų į politiką, tačiau neturintis konkrečių planų.
Paklaustas, ar dažni pokyčiai šios kadencijos valdančiojoje koalicijoje gali sudaryti sąlygas konservatoriams gerai pasirodyti būsimuose rinkimuose, jis išreiškė rūpestį, kad partija nepramiegotų šanso.
„Matome pasiruošimą Vilniaus miesto rinkimams, tas akivaizdu. Galima vertinti to rezultatus, ar sėkmingai, ar ne, matyt, rinkėjai nuspręs, tačiau akivaizdu, kad partija rengiasi“, – kalbėjo G. Landsbergis.
„Dėl nacionalinių rinkimų gal dar yra daugiau laiko, tačiau mano tokia ne kritika, o tiesiog susirūpinimas, kad nepramiegotume šanso. Vienareikšmiškai (šansas yra – BNS), valdančiųjų bankrotas yra vykstąs. Sulėtintas, lėtokas trenkimasis į sieną prieš rinkimus“, – teigė buvęs politikas.
Jis dvejojo, kad socialdemokratai galėtų reikšmingai pagerinti savo poziciją, kartu ragindamas nepamesti iš akiračio „galinio vaizdo veidrodėlio“ dėl galinčių iškilti naujų politinių konkurentų.
„Būna kartais stebuklų, vis dėlto sunku man būtų to tikėtis. Padarė beveik visas įmanomas klaidas ir klausimas, ar dabar naujas premjeras (Mindaugas – BNS) Sinkevičius sugebėtų ištraukti“, – kalbėjo G. Landsbergis.
Jis atsiminė 2016-uosius, kai, ekspolitiko žodžiais, socdemų premjeras Algirdas Butkevičius lėtai trankėsi į sieną, o konservatoriai tarsi turėjo geras galimybes, bet ir juos, ir socialdemokratus Seimo rinkimuose nugalėjo Ramūno Karbauskio vedami „valstiečiai“.
G. Landsbergis šiuo metu yra vizituojantis mokslo darbuotojas Stanfordo universitete, Europos gynybos ateities grupės bendrapirmininkis Atlanto taryboje ir Miuncheno saugumo konferencijos patariamosios tarybos narys.
Jis ėjo Lietuvos užsienio reikalų ministro pareigas nuo 2020 metų iki 2024 metų gruodžio.
Politikas beveik dešimtmetį, nuo 2015-ųjų pavasario, vadovavo konservatorių partijai, o 2024-ųjų spalį pasitraukė iš TS-LKD pirmininko pareigų po politinei jėgai nesėkmingų Seimo rinkimų.
BNS skelbė, kad naują koaliciją valdantieji socialdemokratai suformavo „Nemuno aušrą“ pakeitę Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Šią savaitę sutartį pasirašiusi dauguma parlamente turės 75 balsus.
Atsakomybės vadovauti Vyriausybei imsis Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius. Dabartinis Ministrų kabinetas turėtų atsistatydinti kitą antradienį.
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