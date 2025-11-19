Gabrielius Landsbergis: Europa turi pradėti elgtis kaip nugalėtoja

G. Landsbergis atkreipia dėmesį, kad tokios šalys kaip Lietuva labai aiškiai supranta atgrasymo sistemos svarbą, nes šiai žlugus, jos būtų vienos pirmųjų neišvengiamų drastiškų geopolitinių pokyčių aukų. O JAV prezidentas, G. Lansbergio teigimu, būtent geopolitinių žaidimo taisyklių keitimu šiuo metu ir užsiima.
„(D. Trumpui – ELTA) persvarstant senus santykius ir užmezginėjant naujus, tampa aišku, kad jo niekas neįtikina labiau už sėkmę. Kai ilgalaikiai sąjungininkai, tokie kaip Europa ir NATO, kreipiasi į jį minėdami precedentus, bendrą istoriją ar idealus, jam tai įspūdžio nedaro. Tačiau, kaip parodė Ukrainos pavyzdys, prezidentui patinka nugalėtojo spindesys“, – rašo G. Landsbergis.
Šių metų pradžioje Baltuosiuose rūmuose Ukrainos prezidentas buvo užsipultas ir išklausė pamokymų, esą derybose su Rusija Ukraina neturi kortų. Visgi vėliau Ukraina, anot G. Landsbergio, parodė pasauliui, kiek daug galima pasiekti su tuo, ką turi.
Kai ilgalaikiai sąjungininkai, tokie kaip Europa ir NATO, kreipiasi į jį minėdami precedentus, bendrą istoriją ar idealus, jam tai įspūdžio nedaro.
„Ukrainos kariuomenė nepailsdama naudojo dronus ir robotiką, kad kiekvienas Rusijos žingsnis fronto linijoje būtų kuo skausmingesnis ir brangesnis Rusijai (...) ir, svarbiausia, pradėjo perkėlinėti kovą į Rusijos teritoriją. (...) Ukrainos dronų smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms sumažino Rusijos naftos gamybą bei (...) apsunkino ir taip sunkiai besiverčiančią Rusijos karo ekonomiką, todėl karą pajuto ir paprasti rusai“, – pažymi buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras.
Tačiau dar viena svarbi Ukrainos ryžtingų veiksmų pasekmė, pasak jo, yra užsitarnautos D. Trumpo simpatijos.
„Po šios virtinės karinių laimėjimų, jo tonas (Vladimiro – ELTA) Putino atžvilgiu, tapo šaltesnis“, – teigia G. Landsbergis.
Anot jo, taip nutiko todėl, kad D. Trumpas „labai vengia sudaryti įspūdį, jog remia pralaimėtoją.“
Europa, pasak G. Landsbergio turėtų sekti Ukrainos pavyzdžiu ir „sustiprinti atgrasymo priemones iki tokio lygio, kad jos iš tiesų atgrasytų“.
„Tai reiškia, kad turime apsiginkluoti ir parodyti, kad esame pasirengę kovoti už savo vertybes ir savo žemę. (...) Imdamasi veiksmų, Europa galbūt suvoktų galinti pasiekti du dalykus: parodyti V. Putinui, kad jis negali lengvai išvengti atsakomybės už nusižengimus prieš europiečius, ir priminti D. Trumpui, kodėl verta remti Europą“, – reziumuoja G. Landsbergis.
Naujausi komentarai