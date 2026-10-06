Finansų ministro nesulaukusi opozicija kviečią jį į klausimus atsakyti Seimo salėje

Artimiausiame Seimo posėdyje ministro prašoma atsakyti, koks planuojamas skolos santykis su bendruoju vidaus produktu (BVP) ir kiek biudžeto lėšų palūkanoms numatoma šios Vyriausybės kadencijos pabaigoje 2028 metais.
Pabrėžiama, kad valdžios sektoriaus skola artėja prie 45 proc. BVP, o Valstybės kontrolė prognozuoja tolesnį jos augimą.
Be to, premjerui kalbant apie didesnį nei 3 proc. deficitą, ministro teiraujamasi, ar jis gali įsipareigoti, kad 2027 metais biudžeto projektas nepažeis fiskalinės drausmės.
Ministras taip pat turėtų atsakyti, kokį viešųjų finansų deficitą planuoja 2027-2029 metais, kokią dalį jo sudarys išlyga dėl gynybos išlaidų finansavimo.
Be to, klausiama, iš kokių konkrečiai lėšų bus finansuojamas vadinamasis šeimos paketas ir kokia yra šio paketo įsipareigojimų suma, kuri bus perkelta įgyvendinti kitai Seimo kadencijai.
T. Valio, be kita ko, klausiama apie Finansų ministerijos iniciatyvą mažinti mokestį loterijų organizatoriams likusią jo dalį skiriant paramai. Ministrui pareiškus, kad pataisas inicijavo viceministras Janušas Kizinevičius, opozicija teiraujasi, kas iš tiesų vadovauja ministerijai ir kodėl J. Kizinevičius iki šiol yra politinės komandos narys.
Ministras taip pat turėtų atsakyti į klausimus apie Valstybinės mokesčių inspekcijos pertvarką – kiek žmonių bus atleista, kokios pagrindinės pareigybės naikinamos ir kokio konkretaus finansinio bei veiklos efekto iš šių pokyčių tikimasi.
T. Valio taip pat prašoma įvardinti „netradicinio žvilgsnio į viešuosius finansus“, kuris buvo minimas tvirtinant jo kandidatūrą, rezultatus.
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