Etikos sargai: suskiu Artūrą Skardžių pavadinęs Eugenijus Gentvilas politikų elgesio normų nepažeidė

Etikos sargai liberalui rekomendavo „atsakingai reikšti savo mintis ir elgtis korektiškai, vengti žodžių ir frazių, kurie gali būti suprantami kaip įžeidžiantys, žeminantys ar menkinantys kitus Seimo narius“.
Sprendimui pritarė aštuoni komisijos nariai, po vieną buvo prieš ir susilaikė.
„Lietuvos ryto TV“ televizijos laidoje tarp parlamentarų ginčas kilo diskutuojant dėl ekspremjero Gintauto Palucko verslo ir praeities.
Konfliktą įplieskė „Nemuno aušros“ politiko teiginys, jog Liberalų partija yra nuteista „už tai, kad ėmė kyšius“.
„Partija nėra kaltinama kyšių ėmimu, melagi, partija nėra kaltinama. Klausyk, Skardžiau tu, partija nėra kaltinama kyšių ėmimu. Ar supranti, kvaily? Partija nėra kaltinama kyšių ėmimu, melagi“, – į teiginius reagavo E. Gentvilas.
„Aš tau, suski, paaiškinsiu dabar, tu meluoji, meluoji, Skardžiau, melagi. Ar partija kaltinama kyšių ėmimu, suski, Skardžiau. Partija neėmė pinigų ir nėra kaltinama. Užčiaupkit burną tam Skardžiui!“ – kalbėjo liberalas.
A. Skardžiui nepaneigus savo išsakytos pozicijos ir toliau kaltinus Liberalų partiją, E. Gentvilas, laidoje dalyvavęs nuotoliu, iš jos atsijungė.
„Ačiū, su šituo melagiu, demagogu aš nematau prasmės dalyvauti laidoje“, – prieš palikdamas transliaciją pasakė E. Gentvilas.
Etikos ir procedūrų komisijos posėdyje liberalas teigė apgailestaujantis dėl emocingo tono, bet nesigailintis dėl to, ką pasakė kolegai.
„Sutinku, kad ne kasdien nuskamba viešojoje erdvėj tokie žodžiai. Aš sutinku, kad jie nepuošia manęs kaip politiko (...), bet kalbant apie Skardžių, aš ir norėjau pasakyt apie jį savo nuomonę. Aš turiu tokią nuomonę, aš ją ir pasakiau. Bet pripažįstu, kad manęs kaip politiko tai nepuošia, bet tai nereiškia, kad aš leisiu eteryje sąmoningai meluoti ir šmeižti mūsų partiją, ką sąmoningai ir kryptingai darė ponas Skardžius tos televizijos laidos metu“, – kalbėjo politikas.
Kaip skelbė BNS, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) praėjusių metų spalį iš esmės paliko galioti apeliacinės instancijos teismo sprendimą, kuriuo „MG grupės“ (buvusios „MG Baltic“) politinės korupcijos byloje penki fiziniai ir trys juridiniai asmenys pripažinti kaltais dėl kyšininkavimo, prekybos poveikiu, papirkimo, piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo.
Byloje nuteistas buvęs koncerno „MG Baltic“ vadovas Raimondas Kurlianskis, buvęs Liberalų sąjūdžio lyderis Eligijus Masiulis bei eksparlamentarai Šarūnas Gustainis, Gintaras Steponavičius ir Vytautas Gapšys, taip pat trys juridiniai asmenys – Liberalų sąjūdis, Darbo partija ir „MG grupė“.
Liberalų sąjūdis pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, prekybos poveikiu ir piktnaudžiavimo. Kasacinės instancijos teismas tik truputį sumažino partijai skirtą baudą – nuo 376 tūkst. 600 iki 374 tūkst. 717 eurų.
