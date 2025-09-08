Edvinas Grikšas paaiškino, už kokius pinigus įsigytas būstas

„Paaiškinimas paprastas – (...) viskas yra mano ir mano žmonos pajamos ir santaupos. Būstas yra įsigytas iš mūsų šeimos uždirbtų ir deklaruotų lėšų“, – portalui sakė E. Grikšas.
Jis tikino, jog didesnę dalį bendrų santaupų – apie 70 tūkst. eurų – 2021-aisiais deklaravo sostinės Centro poliklinikoje ir Švenčionių ligoninėje dirbusi žmona, o jis pats – apie 28 tūkst. eurų.
Vis dėlto jo sutuoktinės 2021-ųjų deklaracijos duomenys nėra viešai pasiekiami. E. Grikšas teigė, jog turto deklaracijas šeima teikė kasmet, nes tai buvo privaloma pagal jo pareigas, rašo portalas.
Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) atstovė Rūta Asadauskaitė „15min“ aiškino, jog E. Grikšas teikė turto deklaracijas už 2020–2022 metus, tačiau pagal tuo metu užimtas pareigas jų duomenys viešai neskelbiami.
BNS rašė, kad opozicijoje esančių konservatorių frakcija Seime prašo VMI atlikti E. Grikšo mokestinį patikrinimą dėl pinigų kilmės įsigyjant nekilnojamąjį turtą. Politikams „kyla pagrįstų klausimų dėl lėšų kilmės ir pakankamumo įsigyjant tokios vertės nekilnojamąjį turtą“.
Paaiškinimas paprastas – viskas yra mano ir mano žmonos pajamos ir santaupos.
Iš viešų turto deklaracijų matyti, kad E. Grikšas 2019 metais turėjo 16 tūkst. eurų bankų sąskaitose, 2021 metais – 28 tūkst. eurų, o 2023–2024 metais – 18 tūkst. eurų. Jo sutuoktinė Daiva Grikšienė 2019 metais deklaravo turto neturinti, o 2023 ir 2024 metais bankuose ir kitur turėjo 25 tūkst. eurų.
Visuomeninio transliuotojo LRT naujienų portalas anksčiau skelbė, kad E. Grikšo turto ir pajamų deklaracijos kelia klausimų – jose „švilpauja vėjai“, bet jo tėvų šeima Varėnoje yra žinoma kaip stambi grybų supirkėja ir perpardavėja didesnėms įmonėms.
Portalas išsiaiškino, kad kandidato į ministrus mama Daiva 2017 metais baudžiamuoju įsakymu buvo nuteista už kvitų klastojimą, kai parduodama grybus įmonei „Vigika“ kvituose nurodė išgalvotas pavardes. Nepagrindžiant apskaitos dokumentais, 2012 metais iš jos buvo nupirkta 2,8 tūkst. kilogramų voveraičių, kurių vertė siekė 10 tūkst. eurų.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų politikos grupės vadovas E. Grikšas 2023 metais kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) dalyvavo savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose Varėnoje.
Naujausi komentarai