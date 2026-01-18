Duchnevičius: tai gudrus politinis žaidimas

„Aš manau, kad jeigu vienas žmogus bando dominuoti, (…) o kiti ta sąskaita turi sugerti tai, ką jis neigiamo padaro, nėra gerai. Dėl to aš nesu patenkintas, kad mūsų politinė struktūra turi sugerti tai, dėl ko atsakingas yra jis (R. Žemaitaitis – ELTA). O jis nuo savęs tiesiog viską švariai nusiplauna“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė R. Duchnevičius.
Meras teigė kol kas negalintis pasakyti, kiek tvari yra valdančioji koalicija ir kiek egzistuoja rizika, kad ji subyrės.
„Aš nežinau, kiek tai yra tvari, netvari, man reikėtų įsigilinti ir pabendrauti su kolegomis Seime. Bet, ką aš matau – to asmens bendrai retorika nesikeičia. Neslėpsiu, manau, kad tai yra ir gudrus politinis žaidimas, nes kiekviena politinė jėga bando sau sugeneruoti atitinkamą palaikymą“, – kalbėjo socialdemokratas.
„Tai vienaip gali balsuoti – ir tikrai jo politinė struktūra balsuoja gan tvarkingai tam tikrais klausimais kaip koalicija – koalicijoje vis tiek ne viskas būna idealu. Bet pasisakymai vieši dažnai skiriasi nuo to, kaip jie balsuoja. Tai jau yra žaidimas ir žaidimas yra su savo elektoratu ir galbūt klaidinimas kitų“, – pridūrė jis.
R. Duchnevičius taip pat svarstė, kad prie ankstesnės Gintauto Palucko vadovaujamos Vyriausybės R. Žemaitaitis buvo labiau sukontroliuojamas.
„Galbūt ir to paties pasitraukusio Gintauto Palucko premjeravimo laikotarpiu kažkaip R. Žemaitaitis geriau gal net valdomas buvo. Dabar, matyt, jis bando dominuoti ir sunkiau yra suvaldyti. Bet aš neatsakysiu, nes nesu Seime, nesu nariu, kad matyti jį ir bendrauti“, – sakė jis.
„Aš manau, tiesiog galbūt tas kontaktas nesimezga ir jis, būdamas tokia asmenybe, pradeda dominuoti ir reikia kažkam sukontroliuoti“, – kalbėjo meras.
Sprendimai dėl koalicijos – po LSDP pirmininko rinkimų
Vilniaus rajono mero teigimu, socialdemokratų pozicija dėl koalicijos paaiškės po pavasarį įvyksiančių partijos pirmininko rinkimų, tą patį šią savaitę tvirtino ir socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
„Laikinasis pirmininkas M. Sinkevičius neseniai išreiškė nuomonę, kad ta situacija aštrėja ir kad elgesys R. Žemaitaičio, konkrečiai kalbant apie tą bandymą formuoti kažkokią alternatyvią užsienio politiką, yra netoleruotinas ir vėlgi turi būti apsvarstytas“, – dėstė R. Duchnevičius.
Dalis socialdemokratų taip pat buvo užsiminę apie naują partijos skyrių apklausą dėl požiūrio ir jų pozicijos koalicijos atžvilgiu ir „aušriečių“ buvimu joje.
Visgi R. Duchnevičius tikino kol kas nežinąs, ką tokioje apklausoje atsakytų socialdemokratų Vilniaus rajono skyrius.
„Turime tą nuomonę išgirsti. Manau, turėsime pasitarimus, dar kaip tik šio mėnesio pabaigoje turėsime susitikimą, kur galės (dalyvauti – ELTA) platesnis ratas mūsų Vilniaus rajono skyriaus narių. Tikrai mes tą nuomonę pajausime, pabendrausime. Ji gal nebus formali, bet vis tiek pabendraujant dideliame formate galima tai identifikuoti“, – kalbėjo Vilniaus rajono meras.
Kaip skelbta, portalui „Delfi“ socialdemokratas Ruslanas Baranovas užsiminė, jog valdantiesiems būtų metas persvarstyti koaliciją su „aušriečiais“.
Savo ruožtu R. Žemaitaitis nepatenkintiems koalicijos partneriams siūlo, esant norui, svarstyti alternatyvias daugumos sudarymo galimybes su opozicinėmis frakcijomis.
ELTA primena, kad nauja valdančioji koalicija sudaryta vasarą, po to, kai pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie tuometį premjerą G. Palucką bei jo verslo ryšius, liepos pabaigoje politikas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
Naują socialdemokratės Ingos Ruginienės vadovaujamą Ministrų kabinetą suformavo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime
