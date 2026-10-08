Demokratų lyderis pasigenda išsamesnio kitų metų biudžeto pristatymo, šnairuoja į finansų ministrą

„Jeigu perlipome tą deficitą, tas turi būti išsamiai pagrįsta. Šiuo atveju man norėtųsi, kad Finansų ministerija būtų padariusi pilną modeliavimą ir ateinančių metų valstybės biudžetas būtų pristatytas išsamiau, nes šiandien man asmeniškai informacijos pritrūko“, – ketvirtadienį po valdančiosios koalicijos tarybos posėdžio žurnalistams sakė politikas.
„Mes gavome skaičius vakar, bet aš manau – čia jokiu būdu ne premjerui, o gal daugiau klausimai finansų ministrui – kad tiek pozicijai, tiek opozicijai reikėtų pristatyti biudžeto projektą iš anksto. Tuomet būtų išvengta tokių paskutinės minutės interpretacijų, klausimų ir, tiesą sakant, jau registruoti biudžeto projektą gal išsamiau išdiskutuotą“, – teigė jis.
Demokratų pirmininkas priminė, kad valstybės biudžeto priėmimas parlamente laikomas vienu svarbiausių egzaminų valdančiajai koalicijai.
Pasak V. Sinkevičiaus, ar vasarą sudaryta koalicija išlaikys šį egzaminą, paaiškės tik gruodį, tačiau jis ragino finansų ministrą Taurimą Valį jau dabar padaryti savo darbą.
„Šiandien jis pristatė taip, kaip atrodė, ir mes jam esame dėkingi už tą pirminį pristatymą, bet ar tai buvo pakankamai išsamus pristatymas, kur neliktų klausimų? Ne, toks jis nebuvo“, – tvirtino politikas.
Jis taip pat stebėjosi, kad pasiūlymus dėl galimų naujų pajamų šaltinių teikė demokratai ir „valstiečiai“, o ne finansų ministras.
Demokratų lyderis taip pat pasigedo pagrindimo, kas kitų metų biudžete lemia 3,8 proc. pajamų deficitą.
„Šiuo atveju man norėtųsi, kad ne koalicijos partneriai atliktų tą analizę, o Finansų ministerija, ir mes turėtume tuomet jau išsamią diskusiją apie pateiktus skaičius. Šiandien diskusija buvo ilga, bet, kaip sakiau, to pagrindimo, kodėl susidaro toks deficitas, dėl kokių priežasčių, jo šiek tiek pritrūko“, – sakė politikas.
BNS rašė, kad socialdemokratų lyderis premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė, jog valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks apie 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Mastrichto kriterijus leidžia 3 proc. BVP valdžios sektoriaus deficito ribą.
Preliminarios kitų metų pajamos su ES parama turėtų siekti 22,04 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,85 mlrd. eurų.
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