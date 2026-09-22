Dėl premjero disertacijos – du nauji skundai

ISM antradienį pranešė, kad galimų etikos pažeidimų, susijusių su Vyriausybės vadovo daktaro disertacija, nagrinėjimas pratęstas iki spalio 30 dienos.
Pirmą skundą, gautą iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos, ISM Etikos komisija priėmė nagrinėti rugpjūčio pabaigoje.
„Siekdama atlikti objektyvų, tarptautinę praktiką geriausiai atitinkantį tyrimą, ISM universiteto Etikos komisija į pagalbą yra pasitelkusi tarptautinius ekspertus, turinčius ilgametę akademinės etikos, akademinio sąžiningumo, tyrimų etikos ir atsakomybės vertinimo patirtį“, – antradienį išplatintame pranešime skelbia ISM.
Anot universiteto, ekspertų tapatybės vykstant nagrinėjimui neviešinamos, siekiant užtikrinti jų darbo nepriklausomumą ir proceso nešališkumą.
Ekspertų užduotis yra įvertinti, ar Etikos komisijos tyrimo procesas bei metodika yra tinkami, ar surinkti įrodymai yra pakankami ir ar priimtos išvados yra pagrįstos.
„Etikos komisijos darbas ir toliau grindžiamas nepriklausomumo, nešališkumo ir konfidencialumo principais. Sprendimą komisija savarankiškai priims nuodugniai įvertinusi visą surinktą informaciją. Universitetas pabrėžia, kad visiems jo bendruomenės nariams, studentams ir absolventams galioja tie patys akademinės etikos standartai, teisės ir pareigos – nesvarbu, kokias pareigas ar statusą jie užimtų visuomenėje“, – nurodo ISM.
BNS skelbė, jog liepą socialiniuose tinkluose netilo diskusija dėl galimo plagiato M. Sinkevičiaus disertacijoje. Pats Vyriausybės vadovas yra ne kartą teigęs, jog darbą rengė etiškai ir atmeta kaltinimus plagiatu.
M. Sinkevičius 2007 metais Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2008 metais Mykolo Romerio universitete baigė teisės bakalauro studijas.
2009 metais ISM Vadybos ir ekonomikos universitete jis įgijo marketingo ir vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį, o 2015 metais tame pačiame universitete apgynė daktaro disertaciją.
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