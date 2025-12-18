„Kol kas laukiame, kokia situacija yra su Kęstučio Vilkausko sveikata ir tada vertinsime, ar galime šiemet, ar kitais metais svarstyti šį klausimą. Aš įsivaizduoju, kad iki tol laiko, kol paaiškės, įvyks įvairių diskusijų, nes suinteresuotų pusių labai daug. Tačiau poreikį pataisoms mes matome ir manome, kad jas reikėtų daryti“, – po valdančiųjų frakcijų atstovų susitikimo pas Seimo pirmininką teigė parlamento vicepirmininkė Orinta Leiputė.
Dėl LRT pataisų valdantieji lauks grįžtant Vilkausko
2025-12-18 16:36
Tai, ar Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisos bus priimtos šįmet, ar jau po Naujųjų, priklausys nuo to, kaip seksis atsigauti ketvirtadienį Seime sunegalavusiam Kultūros komiteto pirmininkui Kęstučiui Vilkauskui, sako socialdemokratė Orinta Leiputė. Anot jos, valdantieji tebemato poreikį Seime kelią besiskinančio įstatymo projekto priėmimui.
Orinta Leiputė / D. Labučio / ELTOS nuotr.
Projektas „Du pušynai“: naujos statybos namai prie Kauno marių
Nekilnojamas turtas
Naujausi komentarai