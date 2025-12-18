 Dėl LRT pataisų valdantieji lauks grįžtant Vilkausko

2025-12-18 16:36
Augustė Lyberytė (ELTA)

Tai, ar Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisos bus priimtos šįmet, ar jau po Naujųjų, priklausys nuo to, kaip seksis atsigauti ketvirtadienį Seime sunegalavusiam Kultūros komiteto pirmininkui Kęstučiui Vilkauskui, sako socialdemokratė Orinta Leiputė. Anot jos, valdantieji tebemato poreikį Seime kelią besiskinančio įstatymo projekto priėmimui.

Orinta Leiputė
Orinta Leiputė / D. Labučio / ELTOS nuotr.

„Kol kas laukiame, kokia situacija yra su Kęstučio Vilkausko sveikata ir tada vertinsime, ar galime šiemet, ar kitais metais svarstyti šį klausimą. Aš įsivaizduoju, kad iki tol laiko, kol paaiškės, įvyks įvairių diskusijų, nes suinteresuotų pusių labai daug. Tačiau poreikį pataisoms mes matome ir manome, kad jas reikėtų daryti“, – po valdančiųjų frakcijų atstovų susitikimo pas Seimo pirmininką teigė parlamento vicepirmininkė Orinta Leiputė.

Šiame straipsnyje:
valdantieji
LRT pataisos
Kęstutis Vilkauskas

