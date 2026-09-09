Dėl Lauros Matjošaitytės konsultacijų „Nemuno aušrai“ – etikos sargų žinutė

Tą daryti etikos sargai nutarė trečiadienį vykusiame komisijos posėdyje.
„Komisija, įvertinusi pranešimus, įvertinusi viešai paskelbtą informaciją, nusprendė surinkti papildomą informaciją ir tuomet įvertinusi visas aplinkybes spręsti, pradėti ar nepradėti tyrimą“, – žurnalistams po komisijos posėdžio sakė VTEK pirmininkės pavaduotoja Virginija Aleksejūnė.
„Komisija kreipsis į partiją „Nemuno aušra“, kreipsis į VRK, taip pat į žiniasklaidos atstovus ir surinkusi (informaciją – BNS) spręs, ar pradėti tyrimą, ar yra pagrindas pradėti tyrimą“, – teigė ji.
Šį klausimą VTEK ėmėsi svarstyti rugpjūčio pabaigoje, iš asmens gavusi pranešimą dėl L. Matjošaitytės galimo įstatymo nuostatų pažeidimo.
Rugpjūtį naujienų portalas „Delfi“ pranešė, kad prieš sugrįždama į VRK L. Matjošaitytė konsultavo „Nemuno aušrą“ dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai.
Pernai gegužę VRK nare tapusi L. Matjošaitytė viešai nedeklaravo konsultacijų „aušriečiams“. Iš pradžių atsisakiusi atskleisti, ar iš partijos gavo užmokestį, vėliau teisininkė pranešė pinigų neuždirbusi.
L. Matjošaitytė teigia interesų konflikto, dirbant komisijoje svarstant su „Nemuno aušra“ susijusius klausimus, nepatyrusi.
„Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius yra patvirtinęs, kad partija bendravo su L. Matjošaityte, tuo metu partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis praėjusią savaitę žiniasklaidoje nagrinėjamas sąsajas tarp partijos ir L. Matjošaitytės pavadino absurdiškomis.
BNS rašė, kad 2017–2021 metais L. Matjošaitytė buvo VRK pirmininkė. Į komisijos narės pareigas ji sugrįžo pernai gegužę, jos ir teisininko Maksimo Reznikovo kandidatūras pateikė tuometis „Nemuno aušros“ deleguotas teisingumo ministras Rimantas Mockus.
2025-ųjų gegužę naujos sudėties komisija sprendė dėl „Nemuno aušros“ politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų L. Matjošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimus, dalyje susilaikė.
VRK narė tvirtino, kad šie balsavimai nesudarė jai interesų konflikto ir pagrindo nusišalinti, nes sugrįžusi dirbti į komisiją neteikia konsultacijų politinėms organizacijoms.
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