Dėl kultūros ministro galimybių tęsti darbą – skubus žingsnis

„Posėdžiavusi LSDP valdyba atkreipia dėmesį į visuomenėje ir kultūros bendruomenėje kilusias abejones dėl kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus darbo ir komunikacijos. Ministrui kėlėme didelius lūkesčius, todėl natūralu, kad šiuo metu kyla klausimų dėl jo veiklos“, – savo paskyroje „Facebook“ pranešė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Siekdami atsakingai įvertinti situaciją ir rasti tinkamiausius sprendimus, kviečiame skubų koalicinės tarybos posėdį. Socialdemokratai, Vyriausybė ir koalicija išlieka sutelkti, deda ir dės visas pastangas dėl Ukrainos pergalės bei Lietuvos saugumo“, – teigė jis.
