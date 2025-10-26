„Pastarųjų dienų incidentus ir oro uostų veiklos trikdžius prezidentas vertina kaip hibridinę ataką prieš Lietuvą, į kurią būtina reaguoti tiek simetriniais, tiek asimetriniais būdais. Artimiausiomis dienomis šiuos atsako būdus turi pasiūlyti Vyriausybė. Tarp variantų, kurie turi būti svarstomi – ilgalaikis sienos su Baltarusija uždarymas ir tranzito į Kaliningradą ribojimas“, – BNS sekmadienį šalies vadovo poziciją perdavė Prezidentūra.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės – prezidento reakcija ir pasiūlymas
2025-10-26 11:52
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės prezidentas Gitanas Nausėda siūlo riboti tranzitą į Kaliningradą, ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.
Gitanas Nausėda / Ž. Gedvilos / BNS, J. Elinsko/ELTOS nuotr.
(be temos)
(be temos)
(be temos)