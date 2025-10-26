 Dėl kontrabandinių balionų grėsmės – prezidento reakcija ir pasiūlymas

Dėl kontrabandinių balionų grėsmės – prezidento reakcija ir pasiūlymas

2025-10-26 11:52
Augustas Stankevičius (BNS)

Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės prezidentas Gitanas Nausėda siūlo riboti tranzitą į Kaliningradą, ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.

„Pastarųjų dienų incidentus ir oro uostų veiklos trikdžius prezidentas vertina kaip hibridinę ataką prieš Lietuvą, į kurią būtina reaguoti tiek simetriniais, tiek asimetriniais būdais. Artimiausiomis dienomis šiuos atsako būdus turi pasiūlyti Vyriausybė. Tarp variantų, kurie turi būti svarstomi – ilgalaikis sienos su Baltarusija uždarymas ir tranzito į Kaliningradą ribojimas“, – BNS sekmadienį šalies vadovo poziciją perdavė Prezidentūra.

kaunietis
Nesuprantu kaip prie sienos nesugeba tu balionu numusti?
0
0
JK
Nausdos kliedesiai jau seniai niekam neįdomūs ir valstybei jokios naudos ar gerovės nenešantis. Gali jis ir nesireikšti, nes tik piktina liaudį
0
0
Komuniste \\./
slėpkis po sijonu ar tokių priemonių reikia imtis,vaikų darželis ir kur anksčiau plaukiojai, "gerovės" valastybės kūrėjau?
3
0
Visi komentarai (4)

