 Deividas Matulionis: gynybos biudžeto skaičiai tenkina, prezidentas pasitiki ministre

2025-10-16 15:28
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad kitų metų biudžete numatytas finansavimas krašto apsaugai tenkina jos poreikius, o Gitanas Nausėda pasitiki krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene.

Deividas Matulionis
Deividas Matulionis / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Dėl (gynybos – BNS) biudžeto, tai galiu pasakyti, kad pateikti skaičiai yra tikrai tenkinantys krašto apsaugos sistemą, čia jokios nei tragedijos, nei dramos nėra, pinigai išties yra dideli“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje sakė D. Matulionis.

„Dėl, kaip čia jūs vadinate, konflikto, ne konflikto tarp premjerės ir ministrės, aš įsivaizduoju, kad Vyriausybėje tas emocijas vienaip ar kitaip pavyks suvaldyti, mes tikrai į tai nesikišame, bet esame dėkingi Vyriausybei, kad bus skiriama daugiau nei 5 proc. gynybai“, – teigė jis.

Pasak šalies vadovo patarėjo, prezidentas pasitiki D. Šakaliene.

„Aš iš prezidento nesu girdėjęs, kad jis nepasitiki“, – sakė jis.

