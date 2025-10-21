Prezidento patarėjas kritiką Dovilei Šakalienei vadina kabinėjimusi prie smulkmenų

„Pasižiūrėkime šiek tiek plačiau ir nenueikime į smulkmenas“, – LRT laidai „Dienos tema“ antradienį sakė patarėjas.
Anot jo, ministrė turi gerus kontaktus Vokietijoje ir JAV, o tai ypač svarbu Lietuvoje dislokuojant Bundesvero brigadą ir laukiant amerikiečių sprendimo dėl tolesnio jų karių buvimo Europoje.
„Paskutinis turbūt dalykas yra tai, kad Vyriausybė – šiuo atveju premjerė, finansų ministras ir krašto apsaugos ministrė – priėmė sprendimą kartu su visais kitais Vyriausybės nariais skirti 5,38 proc. BVP gynybai.(...) Toks bandymas kritikuoti ir kabinėjimasis prie tam tikrų smulkių detalių nėra teisingas“, – kalbėjo D. Matulionis.
I. Ruginienė apie sušlubavusį pasitikėjimą ministre prakalbo po praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) surengto susitikimo su nuomonės formuotojais, kurie viešai paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Paviešinus kitų metų valstybės biudžeto projektą paaiškėjo, kad krašto apsaugai ruošiamasi skirti 5,38 proc. BVP.
Kaip skelbė BNS, D. Šakalienė antradienį susitiko su G. Nausėda, kiek anksčiau prieš tai pranešusi apie sprendimą trauktis iš pareigų. Tuo metu premjerė teigė tiesiogiai iš ministrės apie jos sprendimą negirdėjusi.
Savo ruožtu G. Nausėda paprašė ministrės kol kas neteikti atsistatydinimo pareiškimo, nes nori tai aptarti su premjere. Prezidentas su I. Ruginiene susitiks trečiadienį.
I. Ruginienė pirmadienį taip pat pranešė apie sprendimą nušalinti KAM nuo gynybos pramonės kuravimo klausimų. Premjerė teigė, kad jai kyla klausimų dėl D. Šakalienės sąsajų su gynybos pramone.
D. Šakalienę prieš praėjusius Seimo rinkimus rėmė gynybos pramonės atstovai, kurių įmonės dalyvauja KAM pirkimuose.
Naujausi komentarai