Darbą SADM pradėjo kanclerė Svetlana Tučkė

Kaip pranešė ministerija, anksčiau S. Tučkė dirbo ministro pirmininko patarėja socialinės politikos klausimais, buvo atsakinga už ekspertinių žinių socialinės politikos formavimui ir įgyvendinimui teikimą, teisėkūros iniciatyvų vertinimą, teisėkūros procesų koordinavimą.
Vyriausybėje ji taip pat yra dirbusi Užsienio ir ES reikalų skyriuje.
ELTA primena, kad, praėjusią savaitę patvirtinus 20-osios Vyriausybės programą, Seime prisiekė premjerė Inga Ruginienė bei kiti naujojo Ministrų kabineto nariai.
I. Ruginienės vadovaujamą Vyriausybę suformavo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
Aplinkos ministro pareigas eis Kastytis Žuromskas, kultūros ministro – Ignas Adomavičius, žemės ūkio – Andrius Palionis. Visi šie trys ministrai pagal koalicinę sutartį yra deleguoti „Nemuno aušros“.
Teisingumo ministre šalies vadovas paskyrė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pasiūlytą parlamentarę Ritą Tamašunienę. „Valstiečių“ atstovas Edvinas Grikšas eis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas.
Prezidentas Finansų ministerijos vadovu paskyrė iki šiol viceministru dirbusį Kristupą Vaitiekūną, socialinės apsaugos ir darbo ministre – Seimo narę Jūratę Zailskienę, susisiekimo ministru – viceministrą Jurą Taminską.
Prieš kelias savaites jau buvo patvirtintos ir G. Palucko Vyriausybėje dirbusių ministrų kandidatūros: Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ir toliau vadovaus Dovilė Šakalienė, Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) – Marija Jakubauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai (URM) – Kęstutis Budrys, Vidaus reikalų ministerijai (VRM) – Vladislavas Kondratovičius. Energetikos ministerijai vadovaus ir ankstesnėje Vyriausybėje dirbęs Žygimantas Vaičiūnas.
