Buvusi „darbietė“ Ieva Kačinskaitė-Urbonienė tapo premjerės patarėja

2025-11-06 09:55
Saulius Jakučionis (BNS)

Buvusi Darbo partijos atstovė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė paskirta premjerės Ingos Ruginienės patarėja, BNS ketvirtadienį patvirtino ministrės pirmininkės atstovas spaudai.

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė
Ieva Kačinskaitė-Urbonienė / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Pasak Igno Dobrovolsko, buvusi politikė paskirta premjerės patarėja švietimo klausimais. Ji darbą pradėjo trečiadienį.

35-ių I. Kačinskaitė-Urbonienė praėjusioje kadencijoje dirbo Seimo nare, anksčiau dukart buvo išrinkta į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą.

Ji nuo 2010 metų priklausė Darbo partijai, tačiau iš jos su keliais senbuviais pasitraukė pernai, reaguodama į dar vieną su buvusiu „darbiečių“ lyderiu Viktoru Uspaskichu susijusį ikiteisminį tyrimą.

Pasitraukdama iš partijos I. Kačinskaitė-Urbonienė sakė, kad ketina užbaigti praėjusiojo Seimo kadenciją parlamentarės pareigose, o po to sieks judėti „jau naujomis kryptimis“.

Šiemet buvusi politikė žiniasklaidai pareiškė Seime patyrusį seksualinį priekabiavimą iš vyresnio kolegos, kurio ji neįvardijo.

