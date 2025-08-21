Budbergytė: „valstiečių“ norams tenkinti reikėtų vos ne milijardo eurų

„Tie siūlymai kaštais viešųjų finansų. Geri norai, tačiau iš kur paimti pinigų? Vos ne milijardą eurų. Kai reikia gynybai, kitiems klausimams, kurie jau seniai suplanuoti ir įtraukti į socialdemokratų planus“, – ketvirtadienį LRT radijui teigė R. Budbergytė.
„Valstiečiai“ siūlo labiau remti šeimas, auginančias vaikus, ypač daugiavaikes, kelti algas, didinti kelių finansavimą.
Pasak R. Budbergytės, LVŽS paaiškinimai, iš kur būtų paimtos lėšos jų idėjų finansavimui, nebuvo konkretūs.
„Tie atsakymai iš „valstiečių“ pusės labai labai migloti – kad padidinsime vartojimą. Ir tada prisipildys biudžetas kažkokiu stebuklingu būdu tais viešaisiais finansais? Nėra taip viskas paprasta. Valstybė iki begalybės negali ir skolintis taip pat“, – kalbėjo socialdemokratė.
Pasak jos, „valstiečiai“ derybose „tvirtai stovėjo savo pozicijose“, kaip ir socdemai.
„Derybos nėra pabaigtos, derybos vyksta nelengvai, tačiau penktadienį mes esame sutarę tas derybas tęsti“, – kalbėjo R. Budbergytė.
Ji patvirtino, kad LVŽS turi pageidavimų dėl ministerijų, tačiau „socialdemokratai nėra linkę nusileisti dėl jokių ministerijų“.
„LVŽS iš tiesų turi pageidavimų, aš neslėpsiu, kad ir tam tikrų ministerijų jie norėtų labiau negu tam tikrų ministerijų, kurias siūlo ir koalicijos galimi partneriai „Nemuno aušra“, ir socialdemokratai“, – nacionaliniam transliuotojui sakė socdemė.
„Pagal mūsų partijos statutą, prezidiumas turi pritarti tokiems dalykams ir mes esame tą mandatą gavę, mes jo nesame persvarstę“, – pažymėjo ji.
LSDP šiuo metu veda valdančiosios daugumos derybas su dabartiniais partneriais „Nemuno aušra“ ir iki šiol opozicijoje dirbusiais LVŽS bei jų partneriais frakcijoje Seime.
Bendroje frakcijoje dirba šeši LVŽS atstovai, du kartu su partijos sąrašu į Seimą išrinkti, bet „valstiečiams“ nepriklausantys parlamentai – Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas – bei trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRK-KŠS) atstovai.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitatis po trečiadienio socialdemokratų, „valstiečių“ ir „aušriečių“ koalicijos derybų pastebėjo, jog politikų nuomonės dėl didžiosios dalies iš „valstiečių“ pasiūlyto 41 punkto sąrašo sutapo.
