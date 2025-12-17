Beveik aštuonias valandas LRT pataisas svarstęs Seimas prie šio klausimo grįš trečiadienį

„Likusias pataisas ir pačio klausimo svarstymą tęsime rytoj“, – posėdyje trečiadienio naktį pranešė Seimo pirmininko pavaduotoja socialdemokratė Orinta Leiputė.
BNS rašė, kad antradienio vakarą Seimo valdyba nusprendė trečiadienį surengti neeilinį parlamento posėdį. Jis turėtų vykti nuo 11 iki 21 valandos.
Nuo antradienio 18.26 val. iki trečiadienio 2.07 val. vykusio posėdžio metu parlamentarai svarstė opozicijos registruotus pasiūlymus, kurių viso – per pusantro šimto.
Seimo Kultūros komitetas šiuos siūlymus svarstė tiek pirmadienį, tiek antradienį ir visus juos atmetė, tuo metu Seimo posėdyje vienam jų buvo pritarta.
Parlamentarai pasisakė už konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės pasiūlymą, kad LRT vadovas dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui tik tuo atveju, jeigu parlamentarės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis išreiškia nepasitikėjimą.
Pritarimas šiam siūlymui reiškia, kad yra pakeičiama socialdemokratų registruotos pataisos dėl LRT vadovo atleidimo redakcija, kuriai pritarė Kultūros komitetas. Tačiau per priėmimo procedūrą šis variantas gali būti vėl pakeistas.
Už dalį opozicijos siūlymų nebuvo balsuota dėl to, kad šie prieštaravo jau priimtam sprendimui, susijusiam su A. Širinskienės augintiniu.
Opozicija jau anksčiau skelbė ketinanti vykdyti vadinamąjį filibusterį – parlamentinę taktiką, kai ilgomis kalbomis ar procedūriniais veiksmais siekiama vilkinti procesą ir taip atidėti arba visiškai užkirsti kelią sprendimo priėmimui.
BNS rašė, kad praėjusią savaitę Seimas po pateikimo pritarė valdančiųjų socialdemokratų, „valstiečių“ ir „aušriečių“ LRT įstatymo pakeitimo projektui, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius gali būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Šį pakeitimą valdančioji koalicija siekia priimti skubos tvarka, dar šią savaitę.
Tiek LRT, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią savaitę surengtame mitinge prie Seimo dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių. Protesto akcijos bus tęsiamos ir šią savaitę.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Anksčiau Seimas po pateikimo pritarė „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio parengtam LRT įstatymo pakeitimui, taip pat numatančiam lengvesnę šios įstaigos vadovo atleidimo iš pareigų tvarką. Tačiau dėl jo Kultūros komitetas buvo priverstas kreiptis poveikio vertinimo, todėl jis negali būti priimamas artimiausiu metu. Dėl to buvo registruotas naujas projektas.
Naujausi komentarai