Aleknavičienė: šiuo metu kultūros biudžetas manęs netenkina, ieškosime išeičių

2025-11-11 11:32
Vilius Narkūnas (ELTA)

Antradienį prisiekusi kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako, kad jos šiuo metu netenkina kitų metų biudžeto projekte numatytas finansavimas kultūros sričiai. Politikė tikino, kad šiuos klausimus bus bandoma derėtis ir reikalauti geresnių sąlygų.

Vaida Aleknavičienė
Vaida Aleknavičienė / D. Labučio/ELTOS nuotr.

„Manęs jis (biudžetas – ELTA) šiuo metu netenkina, poreikis tikrai yra labai didelis. Bet tai – derybų procesas, manęs laukia daug susitikimų. Manau, kad dabar mano pagrindinis tikslas yra nors kažkiek sušvelninti tą situaciją su biudžetu ir žiūrėti, ką galima išspręsti šių metų biudžete ir ką dar pasilikti kitiems metams“, – antradienį Seime žurnalistams komentavo V. Aleknavičienė.

„Ieškosime išeičių, kaip patobulinti, pagerinti biudžetą ir būtent pačias skaudžiausias sritis“, – pridūrė ji.

Pagal Seimui pateiktą trimetį biudžeto projektą suplanuoti Kultūros ministerijos asignavimai yra nuosekliai mažinami – jie kitąmet siekia 255,77 mln. eurų, 2027 m. – 246,78 mln. eurų, 2028 m. – 200,89 mln. eurų.

Šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, po dviejų svarstymų parlamento posėdžių salėje jis turėtų būti priimtas iki gruodžio 23 d.

