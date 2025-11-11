Aleknavičienė: šiuo metu kultūros biudžetas manęs netenkina, ieškosime išeičių

„Manęs jis (biudžetas – ELTA) šiuo metu netenkina, poreikis tikrai yra labai didelis. Bet tai – derybų procesas, manęs laukia daug susitikimų. Manau, kad dabar mano pagrindinis tikslas yra nors kažkiek sušvelninti tą situaciją su biudžetu ir žiūrėti, ką galima išspręsti šių metų biudžete ir ką dar pasilikti kitiems metams“, – antradienį Seime žurnalistams komentavo V. Aleknavičienė.
„Ieškosime išeičių, kaip patobulinti, pagerinti biudžetą ir būtent pačias skaudžiausias sritis“, – pridūrė ji.
Pagal Seimui pateiktą trimetį biudžeto projektą suplanuoti Kultūros ministerijos asignavimai yra nuosekliai mažinami – jie kitąmet siekia 255,77 mln. eurų, 2027 m. – 246,78 mln. eurų, 2028 m. – 200,89 mln. eurų.
Šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, po dviejų svarstymų parlamento posėdžių salėje jis turėtų būti priimtas iki gruodžio 23 d.
