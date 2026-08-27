Perkate naminį maistą? Štai ką būtina patikrinti

– Kiek šiandien apskritai populiari prekyba namuose pagamintu maistu ir kokie pažeidimai šiuo atveju dažniausiai nustatomi?
– Iš tiesų šiandien populiari ne tiek pati prekyba namuose pagamintu maistu, kiek tokio maisto įsigijimas internetu. Internetinė prekyba turbūt ir paskatino tokių maisto tvarkymo subjektų skaičiaus augimą bei jų registraciją. Tai tikrai populiari veikla ir pastaruoju metu matome, kad ji sparčiai populiarėja.
– Ar visais atvejais tokią veiklą privaloma registruoti jūsų tarnyboje? Tarkime, jeigu namuose kepu tortus, ar turiu kažkur pateikti savo duomenis?
– Taip, visais atvejais tokią veiklą privalote registruoti mūsų tarnyboje. Tačiau norėtume pažymėti, kad tokios veiklos pobūdis yra gana siauras. Tai nereiškia, kad viską, ką sugalvojote gaminti namuose, galima gaminti ir parduoti legaliai. Yra tik kelios veiklos rūšys, iš kurių reikia pasirinkti vieną. Tai gali būti kepyklos veikla ir miltinių gaminių kepimas mažais kiekiais arba paruoštų valgių ir patiekalų gamyba, taip pat mažais kiekiais. Vykdant tokio pobūdžio veiklą namuose, ją privaloma registruoti mūsų tarnyboje.
– Kokie pažeidimai nustatomi dažniausiai?
– Žiūrint į šios veiklos pobūdį ir rizikingumą, dažniausiai susiduriame su prekyba arba gamyba, kuri apskritai nėra registruota. Tai yra nelegali veikla. Tai ir yra rizikingiausias aspektas, nes tokiu atveju negalima atsekti nei žaliavų, iš kurių buvo pagaminti produktai, nei jų laikymo sąlygų, nei pagaminto produkto transportavimo, nei kitų gamybos reikalavimų laikymosi.
– Jeigu internete suvilioja labai gražios patiekalų nuotraukos, ką žmogus turėtų įvertinti prieš užsisakydamas?
– Internetinė produkto ar torto nuotrauka tikrai nėra saugos ir patikimumo garantas. Lygiai taip pat kaip geri atsiliepimai ar komentarai šalia nuotraukos. Pirmiausia pirkėjas turėtų įvertinti, ar pardavėjas, siūlantis įsigyti vieną ar kitą patiekalą ar produktą, iš tiesų veikia legaliai.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kaip tai patikrinti? Kokie duomenys tai atskleidžia?
– Patikrinti labai paprasta. Mūsų tarnybos interneto svetainėje yra Ūkio subjektų registras, kuriame nurodyti visi užregistruoti subjektai. Ten galima rasti konkretų veiklą vykdančio asmens vardą, pavardę, veiklos vykdymo adresą, vietą ir veiklos pobūdį – kokiai konkrečiai veiklai jam yra išduotas leidimas.
– O kas blogiausio gali nutikti, jeigu šių namų darbų neatliksime? Ar kalbame apie higienos normų nesilaikymą, ar yra ir kitų pavojų?
– Skaudžiausia, kas gali nutikti, – susirgimai, protrūkiai ir kiti ligų atvejai. Tai labai jautri sritis. Kadangi sveikata yra svarbiausia, tokiu atveju rizikuojama būtent ja.
– Ar dažnai fiksuojate atvejų, kai žmonės apsinuodija namuose pagamintu ir įsigytu maistu?
– Tokių atvejų nėra labai daug, tačiau matome didelį besiregistruojančių subjektų skaičių. Tai reiškia, kad žmonės nori šią veiklą vykdyti legaliai ir jaustis užtikrintai.
– Jeigu žmogus jau įsigijo produktą ir suabejojo jo saugumu arba įtaria, kad veikla vykdoma nelegaliai, ką tokiu atveju daryti? Kur kreiptis?
– Įsigijus produktą ar pastebėjus, kad veikla gali būti vykdoma nelegaliai, kviečiame registruoti pranešimą mūsų tarnyboje. Jis bus ištirtas ir įvertintas, o save identifikavęs asmuo bus informuotas apie patikrinimo rezultatus. Tačiau žmonės gali ir patys įvertinti tam tikrus įtarimą keliančius požymius. Paprastai veiklos neregistravę asmenys vengia prisistatyti vardu ir pavarde, naudoja slapyvardžius. Taip pat už patiekalą dažnai prašoma atsiskaityti ne internetine bankininkyste, o grynaisiais pinigais. Produktai neretai atsiimami ne jų pagaminimo vietoje, o iš anksto sutartoje vietoje – gatvėje, prie prekybos centro ar panašiai.
– Šiais laikais, pasitelkus dirbtinį intelektą, galima sukurti ir labai gražių nuotraukų, ir teigiamų komentarų. Vadinasi, atsargumo reikia dar daugiau?
– Taip, be abejo. Todėl ir sakome, kad nuotrauka, puikus atsiliepimas ar komentaras tikrai nėra saugos ir kokybės garantas.
Naujausi komentarai