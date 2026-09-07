„Žemaitukai“ šturmuoją stadioną: kitų metų vasarą Kaune surengs didžiausią karjeros koncertą

Nuo „X Faktoriaus“ iki didžiausių šalies scenų
„Žemaitukų“ istorija prasidėjo daugiau nei prieš dešimtmetį. Studijų metais susipažinę ir kambario draugais tapę Linas ir Ovidijus pastebėjo, kad jų balsai puikiai dera. Kaip vėliau prisiminė patys atlikėjai, pirmasis jų duetas spontaniškai suskambėjo bendrabučio duše.
2013 metais dar net savo grupės pavadinimo neturėję vaikinai pasirodė antrajame TV3 projekto „X Faktorius“ sezone. Du žemaičiai iš Skuodo ir Plungės iš karto pelnė publikos bei komisijos simpatijas, o televizijos projektas tapo jų bendro muzikinio kelio pradžia.
Tačiau pripažinimas neatėjo per vieną naktį. Daugybę metų „Žemaitukai“ koncertavo vestuvėse, kavinėse, miestų ir miestelių šventėse, atliko kitų kūrėjų dainas ir kantriai augino savo klausytojų ratą. Lemiamas lūžis įvyko duetui pradėjus kurti autorinę muziką ir, atsisakius primestų sceninių vaidmenų, tiesiog būti savimi.
2023 metais išleistas penkiolikos dainų albumas „Jeigu pasaulis priklausytų man“ tapo svarbiu grupės kūrybiniu posūkiu. Klausytojų pamėgti kūriniai „Jeigu pasaulis priklausytų man“, „Su draugais“, „Gėlės“, „Dėl to pasaulis nesustoja“, kartu su grupe „Grupe 2 – Karoliu ir Donatu“ įrašyta „Nepabaigta istorija“ bei duetas su Adrina „Man jau visko per daug“ skambėjo radijo stočių topuose bei rinko milijonines peržiūras.
Išparduota arena ir svarbiausi įvertinimai
Pastarieji metai „Žemaitukams“ tapo didžiausio pripažinimo laikotarpiu. M.A.M.A. 2024 apdovanojimuose duetas paskelbtas Metų tradicinės popmuzikos grupe. 2025 metų M1 muzikos apdovanojimuose klausytojai „Žemaitukus“ išrinko Metų grupe ir skyrė jiems Metų proveržio titulą. Duetas taip pat yra pelnęs tris radijo stoties „Lietus“ metų apdovanojimus.
Dar ryškesniu grupės karjeros įvykiu tapo koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje. Vėliau „Žemaitukai“ surengė koncertinį turą, kurio metu lankėsi Šiauliuose, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Pilnos arenos dar kartą parodė, kad grupės gerbėjų ratas jau seniai nebetelpa mažose koncertų erdvėse, būtent todėl kitas žingsnis , stadionas, atlikėjams atrodo ne tik ambicingas, bet ir visiškai natūralus.
„Šiandien už mūsų stovi didžiulė žmonių armija – gerbėjai, komanda ir visi, kurie mumis tikėjo nuo pat pradžių. Jų dėka turime labai aiškią viziją ir nė kiek neabejojame: galime tai padaryti. Atėjo metas erdvei, kurioje tilptų visi. Norime, kad nei vienas norintis neliktų už durų. Baimės nebėra. Yra didžiulis džiaugsmas, laukimas ir noras dar kartą patirti tą nepakartojamą jausmą, kai prieš tave – tūkstančiai laimingų žmonių Tai bus didžiulė lietuviškos muzikos šventė. Norime, kad joje būtume visi“, – sako Linas Vaitkevičius ir Ovidijus Petrauskas.
Didžiausią grupės „Žemaitukai“ karjeros koncertą pristato didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lietuva“.
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