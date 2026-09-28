 Vytautas Rumšas jaunesnysis įkliuvo girtas prie vairo

Vytautas Rumšas jaunesnysis įkliuvo girtas prie vairo

2026-09-28 12:51
BNS inf.

Neblaivus automobilį liepą vairavęs aktorius Vytautas Rumšas jaunesnysis Vilniaus miesto apylinkės teisme prašo jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės laiduojant tėvui Vytautui Rumšui.

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Vytautas Rumšas jaunesnysis
Vytautas Rumšas jaunesnysis / R. Riabovo / BNS nuotr.

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Kaip pirmadienį pranešė naujienų portalas „Alfa“, neblaivus vairavęs aktorius iki šiol neteistas, kaltę pripažįsta.

Kaltinimą palaikantis prokuroras Rytis Ivanauskas iš esmės sutinka, kad baudžiamąją bylą galima nutraukti, nustatant vienų metų laidavimo terminą, taip pat tėvui sumokant 2 tūkst. eurų užstatą.

Be to, prokuroras prašo skirti baudžiamojo poveikio priemones – dvejiems metams kaltinamajam atimti teisę vairuoti, taip pat konfiskuoti automobilį „BMW X6“, o aktorių įpareigoti dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje.

Teismas bylos pirmadienį ėmėsi po to, kai V. Rumšas jaunesnysis liepos 25 dieną Vilniaus Ukmergės gatvėje buvo sustabdytas neblaivus vairuojantis automobilį „BMW X6“. Jam nustatytas vidutinis 1,84 prom. girtumas.

Pasak naujienų portalo, sprendimą teismas planuoja priimti spalio 7 dieną.

Šiame straipsnyje:
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