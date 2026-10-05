 Vestuves planuojantis Paul de Miko: Augustė – tobuliausias žmogus, kokį esu sutikęs

Vestuves planuojantis Paul de Miko: Augustė – tobuliausias žmogus, kokį esu sutikęs

2026-10-05 13:49
Pranešimas spaudai

„Sunku įvardinti mano tipažą, bet šiai dienai ir visam likusiam gyvenimui – tai man Augustė yra tobuliausias žmogus, kokį esu sutikęs“, – taip jau šį pirmadienio vakarą LNK gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ prabils renginių vedėjas, vienas televizijos laidos „Už ar prieš“ vedėjų ir socialinių tinklų turinio kūrėjas Paulius Mikolaitis, geriau žinomas Paul de Miko vardu.

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<span>Vestuves planuojantis Paul de Miko: Augustė – tobuliausias žmogus, kokį esu sutikęs</span>
Vestuves planuojantis Paul de Miko: Augustė – tobuliausias žmogus, kokį esu sutikęs / LNK stop kadras / Asmeninio arch. nuotr.

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Gražių žodžių būsimam vyrui negailės ir Pauliaus sužadėtinė, teisininke dirbanti Augustė Daukšaitė. „Jis labai moka parodyti, kad tikrai patinki, kad nėra kažkokių dvejonių, nepalieka vietos interpretacijoms, todėl kaip moteris iš karto jautiesi labai mylima ir trokštama. Jau po kelių pasimatymų draugėms sakiau: šitas bus mano vyru“, – teigs Augustė.

LNK stop kadras

Sakoma, kad sutikus jums skirtą antrąją pusę viskas klostosi tarsi savaime. Paulius galėtų tai tik patvirtinti. Liepą 34-erių Paulius susižadėjo su mylimąja, ketveriais metais jaunesne Auguste, ir pora pasakos jau planuojanti vestuves bei vaikus. Pirmą kartą prieš televizijos kameras pora pasakos apie lemtingą susitikimą, po kurio įsimylėjo iki ausų. Ar iš tiesų žinomiems vyrams moterys krenta po kojomis? Ir kodėl Paulius skubėjo pasipiršti Augustei po 11 mėnesių draugystės?

Asmeninio arch. nuotr.

„Aš tikrai labai, labai myliu Augustę ir norėjau jai parodyti, kad aš jau iš anksčiau esu apsisprendęs. Be to, geriau yra turėti daugiau švenčių – ir sužadėtuves, ir metines, ir visas kitas šventes“, – teigs P. Mikolaitis-Paul de Miko.

Šiame straipsnyje:
Paul de Miko
vestuvės
meilės istorija
santykiai

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