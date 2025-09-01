Veronika Montvydienė atvirai prakalbo apie skyrybas ir vienatvę

Veronika spinduliuoja ramybe ir pasitikėjimu savimi. „Dabar turiu daugiau laiko savo svajonėms“, – sakė ji, sostinės Vingio parke skriedama ryškiai rožiniu dviračiu. Veronika mėgsta aktyvų gyvenimo būdą, tad ją čia galima dažnai sutikti.
Tiesa, tuomet kai prieš dvejus metus žiniasklaidoje pasirodė pranešimai apie jos ir dainininko Donato Montvydo skyrybas, nebuvo taip lengva. Poros skyrybas drąsiai galima vadinti vienomis draugiškiausių lietuviškame pramogų pasaulyje. Pranešę apie jas socialiniuose tinkle daugiau komentarų žiniasklaidai jie nedalino, nesimėtė kaltinimais ar priekaištais, išliko pagarbūs vienas kitam.
Neretai moterys baiminasi skyrybų, nes vis dar gajus požiūris, kad išsiskyrusi vaikų turinti moteris virš 40 – niekam nereikalinga, ir vargu, ar susiras antrąją pusę. Likti viena Veronika sakė nebijojusi, tačiau tvirtai žinojo, kad sąmoningai vienatvės nesirinks ir bus atvira naujiems jausmams. Ji sako turėjusi pavyzdį, kokio gyvenimo nenorėtų, nes jos mama po skyrybų buvo pasirinkusi vienišės gyvenimą.
„Ji pasakė, kad aš su vyrais daugiau nebenoriu turėti nieko bendro. Ji buvo intravertė, todėl jai buvo labai komfortiška būti vienai, ji netgi draugių turėjo vos kelias. Ir tai buvo komfortiška iki tol, kol tu susiduri, jos atveju, tai buvo liga. Tuomet nori nenori tau reikia to žmogaus, tos paramos, to kažko šalia, ir to nebėra. Ir ji pati iš tiesų yra pasakiusi po to, kad gailisi to, kad vis dėlto pasirinko vienišės kelią“, – pasakojo V. Montvydienė.
Moteris prisipažino tikinti karma. „Jeigu tu pasiimi labai daug komforto sau, tai gyvenimas, aš manau, vis dėlto apeina tą ratą, ir tada kažkokiu momentu pasiima tą duoklę sau, kadangi jau pagyvenai jį patogiai taip, kaip norėjai. Mano mamos atveju, tai buvo liga, kuri ją tikrai labai nukankino“, – įsitikinusi V. Montvydienė.
V. Montvydienė apie skyrybas:
