Ukrainoje apsilankiusi aktorė Angelina Jolie: ten tai vadinama „žmonių safariu“

„Tu girdi tylų zvimbimą danguje. Ten vietoje tai vadinama „žmonių safariu“, nes dronai naudojami, siekiant nuolat persekioti, medžioti ir terorizuoti žmones“, – prisiminė ji instagrame. Čia aktorė paskelbė ir nuotraukų.
„Buvo momentas, kai turėjome sustoti ir laukti, kai vienas dronas skrido virš mūsų“, – teigė A. Jolie. Ji turėjo apsauginę įrangą ir buvo ten tik keletą dienų. Tačiau žmonėms tai esą kasdienybė. Žiniasklaida jau skelbė apie kino žvaigždės vizitą Ukrainoje. Dabar ji apie jį papasakojo pati.
Pasak A. Jolie, ji lankėsi Chersono ir Mykolajivo srityse, kad pasikalbėtų su šeimomis iš pafrontės teritorijų. Žmonės mokyklas ir ligonines perkėlė į apsaugotas požemines slėptuves, nes gyvenimas turi tęstis. „Tai buvo sunkus, tačiau įkvepiantis patyrimas“, – tęsė aktorė. Ji prisiminė ir žmonių Sudane ir Gazos Ruože, taip pat kituose konfliktų regionuose kančias.
„Sunku suprasti, kaip pasaulyje, kuriame yra tokios stiprios diplomatinės galimybės, civiliai (...) turi kasdien kentėti – tarsi galingieji negalėtų nieko padaryti, kad užbaigtų šiuos konfliktus ir vienodai apsaugotų visus civilius“, – teigė ji. Aktorė, kuri taip pat gyrė pagalbos organizacijų ir savanorių drąsą, maždaug 20 metų iki 2022-ųjų buvo Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūros (UNHCR) specialioji įgaliotinė.
A. Jolie po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. vasarį jau lankėsi šalyje tų pačių metų balandį. Ji tada Lvive susitiko su karo paveiktais vaikais.