Steve‘as Witkoffas pokalbius Abu Dabyje pavadino „labai konstruktyviais“

Derybose tariamasi, kaip užbaigti Rusijos prezidento Vladimiro Putino 2022 m. vasarį pradėtą karą Ukrainoje. Rusija reikalauja, kad Ukraina perleistų jai teritorijas Donbase ir atsisakytų narystės NATO bei stiprios kariuomenės. Ukraina iki šiol pirmiausiai atmetė teritorijų atidavimo galimybę. JAV tarpininkauja pokalbiuose ir siekia įtikinti abi puses daryti kompromisų.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienio vakarą sakė, kad trišalės derybos buvo konstruktyvios. Per pirmąjį abiejų karo priešininkių susitikimą aptarta daug temų. Jis laukiąs tikslios Ukrainos delegacijos ataskaitos, kai ši sugrįš, rašė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose.
JAV duomenimis, derybos turėtų būti pratęstos kitą sekmadienį (vasario 1 d.).
„Susitarėme, kad kitas ratas kitą sekmadienį vėl prasidės Abu Dabyje“, – šeštadienį žurnalistams sakė JAV vyriausybės atstovas. Susitarimas dėl tolesnių pokalbių, anot jo, yra „geras ženklas“.
Per pokalbius penktadienį ir šeštadienį jau padaryta „daug darbo“, JAV teigė atstovas.