Per praėjusią parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 1 žmogus, 9 sužeisti

Apie tai skelbia Ukrainos portalas „The Kyiv Independent“.
Rusija naktį į Ukrainą paleido 102 dronus ir dvi „Iskander“ balistines raketas, pranešė oro pajėgos. Oro gynyba numušė 87 dronus, o mažiausiai 15 prasiveržė ir smogė 10 vietų.
Chersono srityje Rusijos pajėgos smogė 35 gyvenvietėms, įskaitant Chersono miestą, kur žuvo vienas žmogus ir keturi buvo sužeisti, nurodė gubernatorius Oleksandras Prokudinas.
Charkivo srityje Rusijos pajėgos atakavo srities centrą Charkivą ir 11 srities gyvenviečių, sužeisti du žmonės, pranešė gubernatorius Olehas Synjehubovas.
Donecko srityje per Rusijos smūgius sužeisti du žmonės, pranešė gubernatorius Vadymas Filaškinas.
Zaporižios srityje viena moteris buvo sužeista per Rusijos drono smūgį Tavrijiske, pranešė gubernatorius Ivanas Fedorovas.