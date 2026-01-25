 Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1020 karių

Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1020 karių

2026-01-25 09:54
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2026 metų sausio 25 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 234 tūkst. 40 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 020 priešo kareivių.

Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 605 (+2) priešo tankus, 23 950 (+1) šarvuotų kovos mašinų, 36 612 (+32) artilerijos sistemų, 1 624 (+1) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 286 (+3) oro gynybos sistemas, 434 (+0) karo lėktuvus, 347 (+0) sraigtasparnius, 114 896 (+847) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 4 205 (+15) kruizines raketas, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 75 759 (+115) automobilius ir degalų cisternas, 4 050 (+0) specialiosios įrangos vienetų.

Šiame straipsnyje:
Rusijos pajėgos
Rusija
Kariai
rusijos kariuomenė
nuostoliai
Ukraina
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų