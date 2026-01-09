Tokios Džordanos dar nematėte: sename laidos įraše žodžių į vatą nevyniojo

Akivaizdu, kad laidos formatas buvo paremtas ironija ir provokacija, todėl viešniai teko ne vienas drąsus klausimas. Vieną iš jų, kaip galima suprasti iš įrašo, perskaitė pats laidos vedėjas – jis perdavė žiūrovo klausimą apie tariamą Džordanos romaną su Laima Vaikule ir jos požiūrį į lesbietes.
„Ar tiesa, kad jūs turėjote meilės romaną su Laima Vaikule? Jeigu tiesa, tai koks jūsų požiūris į lesbietes?“ – nuskambėjo klausimas laidoje.
Džordana į jį sureagavo akimirksniu, be jokio sutrikimo.
„Su Laima Vaikule tikrai neturėjau nieko“, – atsakė Džordana.
Vedėjui pasiteiravus, ar tai reiškia, kad jokio polinkio į moteris nėra, atlikėja atsakymą išplėtojo dar atviriau.
„Kodėl gi? Gražūs kūnai. Taigi tik imkite mane ir mylėkite. Taigi čia labai gražu. Aš suprantu, kai vyrai vienas kitam į rudą akį, į šokolado cechą – tai jau yra negražu. O moterys yra gražios, grakščios, su visais priedais, agregatais. Vis tiek tai yra gražu. Kodėl gi nepasiglamonėjus, pavalgius balandėlių?“ – šmaikščiai svarstė Džordana.
Vedėjas tokiam požiūriui neprieštaravo ir pats įsitraukė į humoristinę diskusiją.
„Aš irgi taip manau. Dvi moterys, dvi nimfos. Tai ir žavus vaizdas, ir malonumas. Taigi kaip akį traukia. Ir pačiam norisi prisijungti“, – sakė jis.
Džordana, regis, jautėsi visiškai laisvai ir mintis tęsė dar drąsiau, piešdama vaizdingus scenarijus.
„Na, tikrai. Ir dar labai įdomu, kai kažkas žiūri. Žiūri už kampo ir daro kažką. Na, sakykim, aš kažką su Laima Vaikule darau ir vyrai kokie žiūri už kampo. Ir jaučiu, kad jie jaučia tikrą kaifą“, – toliau kalbėjo Džordana.
Laidos pabaigoje moteris pabrėžė savo toleranciją ir požiūrį į santykių laisvę, akcentuodama, kad kiekvienas turi teisę rinktis pats.
„Aišku, vyrų santykiai tai ne. O moterys man gražu“, – humoristinėje laidoje šmaikščiai kalbėjo atlikėja.
Naujausi komentarai