Sukūrė stebuklą Prancūzijos širdyje

Tarsi briliantas
Kaip pasakoja Pakruojo dvaro valdytojas Giedrius Klimkevičius, Prancūzijos delegacija – Prancūzijos Limuzeno regiono verslo vystymo agentūros („Invest Lithuania“ analogas) vadovas Benoit Billingeris ir Montvalento miesto meras Guilhemas Cledelis – prieš kelerius metus apsilankė Pakruojo dvaro gėlių festivalyje.
„Jų tikslas buvo rasti idėjų, kuriomis pasinaudojus būtų galima savo regioną padaryti patrauklesnį, pritraukti daugiau turistų ir padėti vystytis vietos verslui. Pakruojo dvaro vasaros gėlių festivalis jiems pasirodė kaip briliantas Europos vasaros renginių kontekste“, – pasakoja G. Klimkevičius. Dar šią žiemą buvo pasirašyta sutartis dėl bendradarbiavimo su Castel Novel pilies savininkais.
Siekė išskirtinumo
Castel Novel – pirmą kartą XIII a. paminėta viduramžių pilis, kurioje kadaise gyveno ir rašė viena garsiausių Prancūzijos romanisčių Colette. Dabar 16,5 ha parko apsupta pilis funkcionuoja kaip prabangus viešbutis Dordonės upės slėnyje, netoli Briv la Gajaro miesto.
Pirmoji užduotis Pakruojo dvaro kūrybinei komandai buvo sukurti ką nors, kas išskirtų Castel Novel iš šimtų kitų Prancūzijos pilių.
„Pasirinktas objektas buvo ypač ambicingas – reikėjo įvertinti vos už keliasdešimties kilometrų esančius vienus įdomiausių Prancūzijoje Eyrignac ir Marqueyssac sodus, rasti savo veidą, atsižvelgti į Prancūzijos klimato specifiką ir tūkstantmetę Castel Novel pilį išpuošti taip, kad ji taptų graži kaip nuotaka“, – prisimena Pakruojo dvaro kūrybos direktorė Kristina Ivančenko.
Pasak jos, užduotis buvo tikrai sunki – Prancūzijoje yra daugiau nei 1 tūkst. pilių, daugelis jų veikia kaip muziejai, botanikos sodai, viešbučiai ar kultūros objektai. Tačiau būtent dėl to prancūzai ir pasikvietė Pakruojo dvaro specialistus – reikėjo kitokio požiūrio ir naujų sprendimų.
Pasitelkė festivalio patirtį
Buvo nuspręsta pasitelkti kiekvieną vasarą Pakruojo dvare vykstančio gėlių festivalio patirtį ir paversti žydinčiu sodu ne tik pilies aplinką, bet ir pačią pilį.
„Šis projektas tikrai kėlė iššūkių, bet buvo labai įdomu jame dalyvauti. Vienas didžiausių iššūkių buvo išsaugoti gėles pietietiškomis oro sąlygomis. Šiais metais Prancūzijoje birželį vidutinė dienos temperatūra siekė apie 40–45 °C, o pilies sienos įkaisdavo iki daugiau kaip 50 °C“, – pasakoja kūrybinį sumanymą padėjęs įgyvendinti ilgametis Pakruojo dvaro partneris gėlininkas Simas Zareckas.
Specialiai Prancūzijos projektui buvo pasodinta 13 tūkst. surfinijų sodinukų, o joms paaugus, gėlės su vazonais iš S. Zarecko ūkio 2 500 km gabentos į Castel Novel pilį.
„Buvo sukurta speciali, atspari gėlių rūšių kompozicija, pritaikyta konstrukcija, galinti atlaikyti Prancūzijos karščius, kad gėlės žydėtų iki pat vėlyvo prancūziško rudens“, – pasakoja S. Zareckas.
Kūrybinė bičiulystė
Pakruojo dvaro gėlininkų komanda projektą įgyvendino balandį, per tris darbo savaites, ir jau birželio pabaigoje Castel Novel pilis tapo pačia gėlėčiausia pilimi Prancūzijoje.
Lietuvių įgyvendintu projektu susidomėjo ir Prancūzijos spauda. Instagramo platformoje kai kurie pilies vaizdo įrašai sulaukia dešimčių tūkstančių peržiūrų.
„Planuojama, kad tai pirmas žingsnis į visavertį gėlių festivalį Castel Novel, o jau šią žiemą pilyje ketiname surengti žibintų festivalį. Sutartis su Castel Novel yra ilgalaikė“, – sako Pakruojo dvaro vadovas G. Klimkevičius.
