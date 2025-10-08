Narkotikai iš Prancūzijos į Kauną – paštomatu

Kaip nustatyta atliekamo ikiteisminio tyrimo metu, asmuo nusikalstamas veikas vykdė sistemingai. Šių metų birželį jis, naudodamasis netikrais tapatybės duomenimis, iš Prancūzijoje esančio nenustatyto asmens įgijo apie 100 tablečių, savo sudėtyje turinčių psichotropinės medžiagos MDMA, ir siuntą parsisiuntė į Kaune prekybos centre esantį paštomatą. Šią siuntą operatyviai išėmė Kauno pareigūnai.
Tyrimo duomenimis, tas pats asmuo šių metų rugsėjį, taip pat Prancūzijoje, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, neteisėtai įgijo ne mažiau kaip 250 gramų psichotropinės medžiagos – amfetamino. Pasinaudodamas siuntų gabenimo paslaugas teikiančia įmone, jis šią siuntą taip pat parsisiuntė į Lietuvą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo narkotinių – psichotropinių medžiagų platinimo. Teisėsaugos pareigūnams žinomam vyrui paskirta kardomoji priemonė – suėmimas trims mėnesiams.
Ikiteisminį tyrimą atlieka Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.
Naujausi komentarai