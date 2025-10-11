M. K. Čiurlionio muzika suvienijo tautas

Programoje – koncertai
Projektas buvo įgyvendinamas Vokietijoje ir Prancūzijoje, o jį iš dalies parėmė Lietuvos kultūros taryba. Renginiai Freiburge, Strasbūre ir Paryžiuje subūrė lietuvius ir užsienio gyventojus į prasmingą muzikinę kelionę.
Meninę programą kūrė vokalinio ansamblio „Fenestra“ vadovė Laura Škarnulytė, o projektą inicijavo Strasbūro lietuvių bendruomenės pirmininkė Jolita Šilanskienė.
Koncertuose skambėjo M. K. Čiurlionio kūriniai ir jo harmonizuotos lietuvių liaudies dainos, atliekamos vokiečių choro narių, kurie išmoko atlikti dainas lietuviškai.
Džiaugiuosi, kad Klaipėdos universitetas prisidėjo prie šio prasmingo projekto, kuris jungia tautas ir puoselėja lietuvybę Europos erdvėse.
Susižavėjo lietuvių kalba
„Buvo labai įdomu ir malonu, kad jie džiaugėsi lietuviais – sakė, jog mūsų kalba labai daininga, gražiai skamba. Mūsų kalbos grožį pavyko perteikti ne tik projekte dalyvavusiems lietuviams, bet ir prancūzams, ir vokiečiams“, – įspūdžiais dalijosi V. Kochanskytė.
Aktorė pasakojo, kad po koncertų prie jos priėję prancūzai dėkojo už lietuvių kalbos atradimą ir stebėjosi jos melodingumu.
„Vokiečiai dainavo lietuviškas dainas, o lietuviai klausydamiesi net verkė – juk per tas dainas atsiskleidžia mūsų tautos unikalumas. Mes, lietuviai, maži ne dėl žmonių skaičiaus, o dėl to, kad dažnai savęs neparodome pasauliui“, – pastebėjo V. Kochanskytė.
Puoselėja lietuvybę
Po koncertų Freiburge, Strasbūre ir Paryžiuje skambėjo audringi plojimai, o Lietuvos vardas nuskambėjo naujai – jautriai, gyvai, per meną.
„Buvo profesionaliai parengta, viešinta, pristatyta ne tik lietuvių bendruomenei, bet ir vietos gyventojams. Džiaugiuosi, kad Klaipėdos universitetas prisidėjo prie šio prasmingo projekto, kuris jungia tautas ir puoselėja lietuvybę Europos erdvėse", – teigė aktorė.
Projektas tapo prasmingu pavyzdžiu, kaip lietuviai, gyvendami užsienyje, išlaiko ryšį su savo šaknimis. Renginiai ne tik pristatė M. K. Čiurlionio kūrybą, bet ir skatino lietuviškos tapatybės puoselėjimą Vokietijoje ir Prancūzijoje.
