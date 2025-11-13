Stano išdavė būsimų vestuvių planus: jau žino datą

Grupės idėjinis lyderis Stanislavas Stavickis-Stano sakė, kad apie pirmąją naktį turi savitą požiūrį.
„Laikausi principo, kad pirmoji naktis – tik po vestuvių. Tai dabar kantriai laukiu savo sužadėtinės Beatos ir mūsų vestuvių“, – sakė Stano ir puse lūpų prasitarė, kad palaukti dar teks, bet datą jau žino.
Kitas „Čilinam“ narys Ramūnas Rudokas savo pirmąją naktį prisimena kaip kupiną jaudulio ir labai nedrąsią.
Marius Jampolskis sakė, kad jaunystės prisiminimai dabar kelia šypseną, nors tuo metu atrodė, kad tai didžiausia drama, kokia tik gali įvykti žmogaus gyvenime.
„Apie savo pirmąją naktį nekalbėsiu, nes gali būti dar likę gyvų liudininkų“, – paslaptingai kalbėjo jis.
O Deivydas Zvonkus buvo iš tų, kurie meilių gyvenime turėjo daug ir tarp jų net lengvai pasiklydo.
„Pirmoji meilė buvo dar darželio laikais. Buvo ten tokia mergaitė, kurią buvau labai įsimylėjęs, bet kartą ji smėlio dėžėje atėmė iš manęs kibirėlį ir meilė akimirksniu išgaravo“, – pasakojimą nuo neatmenamų laikų pradėjo jis.
Nors pirmosios meilės prisiminimas gana ryškus, toliau atsiminti darosi sunkiau. Mokyklos laikais ir po jos viena meilė keitė kitą. Kažkur tarp jų pirmoji naktis ir įvyko.
„Buvo meilė pirma, antra, trečia, šešta... Su kažkelinta susituokėme, tada išskyrėme, tada su kita vėl susituokėme... Ir, nuėjęs tokį ilgą patirčių kelią, supratau, kad tikra meilė yra tik pinigams“, – kaip ungurys išsivyniojo ironijos nestokojantis „Čilinam“ narys.
Ironija ir saviironija jau seniai tapusios šios brandžių vyrų popgrupės skiriamaisiais bruožais. Ir disko stiliaus daina „Pirmoji naktis“ – ne išimtis.
„Ji vėl pavyko linksma ir ironiška, bet priedainio žodžiai – labai teisingi: „Pirmoji naktis būna tik sykį“, – citavo R. Rudokas.
Filmuodami dainos „Pirmoji naktis“ vaizdo klipą, vyrai gerai pasilinksmino. Ypač daug juoko ir tarpusavio pašaipų kėlė klipe matomas šaržuotas disko stiliaus įvaizdis: blizgūs apdarai ir įspūdingi perukai.
„Jau seniai supratome, kad, nors ir esame brandūs žmonės, susirinkę labiausiai mėgstame durniuoti. Gal kam pasirodys netikėta, bet klipas nufilmuotas ne kosmose, o priešais žalią ekraną. Visi jame esantys efektai buvo sukurti vėliau“, – labai neakivaizdžią tiesą atskleidė Stano.
Klipe ne be priežasties atsirado ir delfinai bei ufonautai. Jei delfinų simbolį, prisiminus Stano biografiją, paaiškinti lengva, tai kuo čia dėti ufonautai, suvokti sunkiau.
„Čilinam“ tokia grupė, kuri atrodo lyg iš Mėnulio nukritus. Nelabai suvokianti, kokios šioje žemėje taisyklės, ir nesukanti galvos, ką žmonės apie mus pagalvos. Mums patinka toks trenktas įvaizdis, o žmonėms patinka į tokius „ufonautus“ iš arčiau pasižiūrėti“, – sako nemažai viešuose ir privačiuose renginiuose koncertuojanti „Čilinam“ ketveriukė.
