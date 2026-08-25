Skaudi netektis: mirė kantri muzikos legenda Dolly Parton

Apie D. Parton mirtį rugpjūčio 25-ąją socialiniuose tinkluose paskelbė jos sūnėnas Brianas Seaveris.
Emocingame vaizdo įraše B. Seaveris teigė, kad apie pareigą vieną dieną paskelbti šią skaudžią žinią pati atlikėja su juo buvo kalbėjusi dar prieš daugelį metų.
Jis pasakojo daugiau nei du dešimtmečius vadovavęs garsiosios tetos apsaugai, o prieš jį šias pareigas ėjo jo tėvas Larry Seaveris.
B. Seaveris pabrėžė, kad šeimą apėmęs liūdesys yra didžiulis, tačiau tikėjimas leidžia jiems manyti, jog D. Parton dabar vėl yra kartu su savo vyru Carlu Deanu, tėvais ir kitais anapilin išėjusiais artimaisiais.
Sūnėnas taip pat priminė milžinišką atlikėjos įtaką ne tik savo šeimai, bet ir kelioms muzikantų kartoms. Pasak jo, D. Parton atvėrė duris dainininkams, dainų autoriams, muzikantams ir svajotojams visame pasaulyje bei savo pavyzdžiu parodė, kad įmanoma pasiekti net tai, kas iš pradžių atrodo neįmanoma.
Šeima pažadėjo rūpintis atlikėjos palikimu ir užtikrinti, kad jos kūryba bei idėjos gyvuotų toliau.
Apie sveikatą prabilo likus vos keturioms dienoms
Vos keturios dienos iki mirties, rugpjūčio 21-ąją, D. Parton viešai prabilo apie pastaruoju metu ją kamavusias sveikatos problemas.
Atlikėja neslėpė, kad jos savijauta suprastėjo po vyro C. Deano mirties 2025 metų kovą. Pasak jos, rūpindamasi sutuoktiniu ji kurį laiką nekreipė pakankamai dėmesio į savo pačios sveikatą.
Vis dėlto D. Parton tuomet pabrėžė, kad su sveikatos iššūkiais buvo susidūrusi ir anksčiau. Ji prisiminė, kad dar devintajame dešimtmetyje dėl moteriškos sveikatos problemų kelis mėnesius turėjo pristabdyti veiklą.
Nepaisydama pastarojo meto sunkumų, dainininkė iki pat paskutinių dienų išliko nusiteikusi optimistiškai ir nenorėjo trauktis iš kūrybos.
Ji tikino vis dar dirbanti ir turinti daugybę dalykų, kuriuos norėtų pasiekti bei pamatyti įgyvendintus.
Iš skurdžios šeimos – į pasaulinę šlovę
D. Parton gimė 1946 metais Tenesyje, daugiavaikėje šeimoje – ji turėjo 11 brolių ir seserų. Šeima gyveno kukliai ir kartais net susidurdavo su maisto trūkumu.
Muzika jos gyvenime atsirado labai anksti. Būdama šešerių D. Parton jau grojo gitara ir dainavo senelio bažnyčioje, o maždaug po metų pradėjo kurti pirmąsias dainas.
Baigusi mokyklą, 1964 metais ji persikėlė į Nešvilį. Ten koncertavo klubuose ir kūrė dainas kitiems atlikėjams.
Vienu svarbiausių jos karjeros žmonių tapo kantri muzikos žvaigždė Porteris Wagoneris, pakvietęs jauną atlikėją į televizijos laidą „The Porter Wagoner Show“. Šis bendradarbiavimas padėjo jai pasirašyti įrašų sutartį ir tapti vis geriau žinomai.
1971 metais daina „Joshua“ tapo pirmuoju D. Parton kūriniu, pasiekusiu pirmąją vietą JAV kantri muzikos tope. Tais pačiais metais išleista „Coat of Many Colors“, o 1973-iaisiais pasaulį išvydo vienas garsiausių jos kūrinių – „Jolene“.
„I Will Always Love You“ tapo pasauliniu hitu
1974 metais D. Parton nusprendė pasitraukti iš P. Wagonerio televizijos laidos ir pradėti savarankišką karjerą. Atsisveikindama su ilgamečiu kūrybos partneriu ji parašė dainą „I Will Always Love You“.
Kūrinys tapo didžiuliu hitu, tačiau dar vieno gyvenimo sulaukė 1992 metais, kai jį filmui „The Bodyguard“ įrašė Whitney Houston.
W. Houston versija tapo pasauliniu fenomenu ir dar kartą parodė D. Parton talentą ne tik kaip atlikėjos, bet ir kaip dainų autorės.
Per savo ilgą karjerą ji taip pat išgarsėjo tokiais kūriniais kaip „9 to 5“, „Here You Come Again“, „Two Doors Down“, „Light of a Clear Blue Morning“ ir daugybe kitų.
D. Parton tapo viena sėkmingiausių kantri muzikos atlikėjų istorijoje, o jos įrašai visame pasaulyje buvo parduoti dešimtimis milijonų egzempliorių.
Užkariavo ir kino ekranus
D. Parton talentas neapsiribojo muzika. 1980 metais ji debiutavo kine, kartu su Jane Fonda ir Lily Tomlin nusifilmavusi komedijoje „9 to 5“.
To paties pavadinimo D. Parton sukurta filmo daina pasiekė pirmąją vietą „Billboard Hot 100“ sąraše.
Vėliau atlikėja pasirodė filmuose „The Best Little Whorehouse in Texas“, „Rhinestone“, „Steel Magnolias“, „Joyful Noise“ ir kituose projektuose.
1987 metais kartu su Linda Ronstadt ir Emmylou Harris ji išleido kritikų itin palankiai įvertintą albumą „Trio“.
Per savo karjerą D. Parton buvo apdovanota daugybe prestižinių muzikos ir pramogų pasaulio apdovanojimų. Ji pelnė „Grammy“, „Emmy“, Kantri muzikos asociacijos ir kitus apdovanojimus, buvo nominuota „Oskarams“ bei įtraukta į Kantri muzikos šlovės muziejų ir Rokenrolo šlovės muziejų.
Jos vardą žinojo ne tik muzikos gerbėjai
D. Parton buvo žinoma ir dėl veiklos už muzikos pasaulio ribų. Tenesyje veikia jos vardu pavadintas pramogų parkas „Dollywood“.
Didžiulę gyvenimo dalį atlikėja skyrė labdarai. Vienas garsiausių jos projektų – „Imagination Library“, vaikams nemokamai siunčianti knygas nuo gimimo iki mokyklinio amžiaus.
Ši iniciatyva D. Parton buvo itin asmeniška – jos tėvas taip ir neišmoko skaityti bei rašyti.
Per ilgą karjerą atlikėja bendradarbiavo ir su gerokai jaunesnės kartos muzikos žvaigždėmis, tarp kurių – Beyoncé ir Sabrina Carpenter. Ji taip pat buvo Miley Cyrus krikštamotė.
Beveik šešis dešimtmečius trukusi meilės istorija
1966 metų gegužę D. Parton ištekėjo už Carlo Thomaso Deano. Priešingai nei visame pasaulyje žinoma jo žmona, C. Deanas vengė viešumos ir retai pasirodydavo renginiuose.
Tačiau atlikėja ne kartą yra sakiusi, kad vyras visą gyvenimą buvo vienas didžiausių jos palaikytojų.
Pora kartu praleido beveik šešis dešimtmečius. C. Deanas mirė 2025 metų kovo 3 dieną.
Po jo mirties D. Parton neslėpė patirianti didžiulį sielvartą. Sutuoktinio atminimui ji išleido dainą „If You Hadn’t Been There“.
Atlikėja yra pasakojusi, kad su C. Deanu susipažino būdama vos 18-os, o jis tuomet buvo 23-ejų.
2025 metais kalbėdama apie jų bendrą gyvenimą D. Parton sakė, kad vyras visada liks jos širdyje ir prisiminimuose.
Sveikatos problemos privertė keisti planus
Pastaraisiais gyvenimo metais D. Parton vis dažniau teko koreguoti profesinius planus dėl sveikatos.
Ji turėjo surengti koncertų seriją Las Vegase, tačiau dėl sveikatos problemų pasirodymai iš pradžių buvo atidėti, o 2026 metų gegužę – atšaukti.
Tuomet atlikėja gerbėjus ramino, kad gydymas duoda rezultatų ir jos būklė gerėja.
Nepaisydama sveikatos problemų, ji nenorėjo kalbėti apie karjeros pabaigą ir tikino tiesiog turinti šiek tiek sulėtinti tempą.
„Jaučiuosi taip, lyg tik pradėčiau“
Net artėdama prie 80-ojo gimtadienio D. Parton atsisakė galvoti apie save kaip apie seną žmogų.
2025 metų lapkritį duotame interviu atlikėja stebėjosi, kodėl žmonės taip sureikšmina jos amžių. Ji pabrėžė, kad žvelgdama į tai, kiek daug spėjo nuveikti per aštuonis dešimtmečius, vis tiek jautėsi taip, tarsi dar tik pradėtų.
D. Parton teigė norinti likusį laiką skirti prasmingiems darbams, kurie būtų naudingi ir kitiems žmonėms.
Ji taip pat pripažino, kad vienintelė ją iš tiesų gąsdinusi mintis buvo galimybė pritrūkti laiko visoms savo svajonėms įgyvendinti.
Net likus vos kelioms dienoms iki mirties D. Parton kalbėjo apie ateitį, kūrybą ir darbus, kuriuos norėtų užbaigti.
Rugpjūčio 25-ąją viena ryškiausių kantri muzikos istorijos asmenybių mirė sulaukusi 80 metų, palikdama dešimtmečius kurtą muzikinį, kultūrinį ir labdaringos veiklos palikimą.
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