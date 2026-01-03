Sėkmingiausia „K–Pop“ muzikos grupė BTS paskelbė apie naują albumą

Paskutinis grupės albumas „Proof“ išleistas 2022 m. Tada grupė buvo priversta padaryti ilgesnę pertrauką, nes jos nariai turėjo atlikti karinę tarnybą. Pietų Korėjoje visi vyrai turi atlikti 18–21 mėnesio privalomą karinę tarnybą.
BTS yra viena sėkmingiausių grupių Pietų Korėjos popmuzikos, kuri dar žinoma kaip „K-Pop“, istorijoje. Tokiais savo hitais, kaip „Dynamite“ ir „Permission to Dance“, vaikinų grupė užkariavo muzikos topus.
Savo debiutinį singlą „No More Dream“ BTS išleido 2013 m. birželį.
Naujausi komentarai