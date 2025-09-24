Samas prabilo apie alkoholį: tai, ką sukūriau būdamas neblaivus, buvo siaubinga

Pasak Sauliaus, naujas projektas „Muzikos detektyvai“ gimė iš noro sukurti ką nors lengvo, į ką galėtų įsitraukti ir žiūrovai.
„Mums reikia atsipalaiduoti nuo viso šito beprotiško pasaulio. Kokį kanalą įsijungi – visur tu turi viską žinoti, turi būti intelektualas, apsiskaitęs. Jautiesi truputį toks „durniukas“. Ir aš pagalvojau, kodėl nepažaidus muzikinių žaidimų. Gavosi „fainas“ formatas, kurį smagu žiūrėti. Čia mes žaidžiame su muzika. Čia tu kvailu nesijauti, nes tiesiog yra „fun“, – sakė S. Urbonavičius.
Paklaustas, kodėl laidos vedėją pasirinko Gintą, Samas atviras.
„Mes su Gintu jau seniai pažįstami. Tokiam projektui reikia atitinkamo žmogaus. Gintas yra tas žmogus, kuris tą gali padaryti. Jis puikiai valdo gyvą eterį, tiek metų radijuje dirbęs“, – teigė prodiuseris Samas.
Laidoje „Šeškinės 20“ G. Vaičikauskas prisiminė savo karjeros pradžią radijuje.
„Svajojau dirbti radijuje nuo kokių dvylikos metų. Nežinau, iš kur buvo ta svajonė. Kai man buvo penkiolika, Plungėje atsidarė vietinis radijas. Mane ir mano draugą priėmė dirbti. Realiai, aš tada galvojau, kad savo gyvenime esu viską pasiekęs. Mes algą gaudavome picomis ir nemokamu važiavimu taksi. Mes buvome mėgstamiausi Plungės „bičai“, – juokėsi Gintas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Laidoje Samas taip pat pasidalino, kaip gimė grupė BIX.
„Aš į Šiaulius atvažiavau studijuoti menų. Būtent ten ir prasidėjo BIX‘ai. Aš ten studijuodamas išleidau tą pogrindinį albumą, privertęs draugą groti su pagalvėmis. Pirmi mūsų būgnai buvo pagalvės, prie lazdelės pririšti degtukai, toks rusiškas magnetofonas ir mano vienintelė akustinė gitara. Mes įrašėme visą albumą. Visą, kaip priklauso. Tiems laikams, tai buvo kosmosas, nes viskas buvo uždrausta. „Žiurkių miestas“ vadinosi. Skamba, aišku, avangardiškai, bet kosmosas gavosi“, – dalinosi jis.
Nors tais laikais, pasak Sauliaus, negerti alkoholio buvo lyg nusikaltimas, jis atskleidė, kodėl visgi atsisakė alkoholio.
Niekada neblaivus žmogus negali padaryti nieko normalaus, todėl, kad kūryba ir muzika yra aukštoji matematika.
„Aš supratau sau labai aiškiai, kad tai, ką aš gyvenime sukūriau, tai tik blaivus. Tai, ką aš sukūriau neblaivus, buvo siaubinga. Aš džiaugiuosi savo sprendimu, nes tu visai kitaip gyveni. Kita kokybė gyvenimo ir šiaip daugiau laiko turi kažkam. Niekada neblaivus žmogus negali padaryti nieko normalaus, todėl, kad kūryba ir muzika yra aukštoji matematika. Ten turi viskas gražiai derėti ir ten turi viskas gerai susivesti. Neblaiviam niekas negali susivesti“, – pasakojo atlikėjas.
Samas pranešė ir naujieną, kad lapkritį pasirodys muzikinis filmas apie grupę BIX.
„Mes visiški rokeriai buvom ir visą šitą istoriją mes papasakosime premjeroje „BIX – beveik NIRVANA“. Emilis Vėlyvis ėmėsi šitos istorijos. Jis padarė visokių atkuriamųjų scenų. Daug kas išsižios, nes niekas nežinojo, kiek BIX‘ai buvo toli nuvažiavę, kiek Amerikoje teko sutikti, kokiose legendinėse studijose teko įrašinėti. Kiek įdomių faktų ir dalykų ten susidėjo, tai dabar žiūriu ir galvoju: „Oho, čia su mumis taip buvo?“ – intrigavo Saulius.
