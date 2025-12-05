Šakiuose sužibo Kalėdų eglė

Šių metų Šakių eglė – išskirtinė . Ji įsikūrė pačiame miesto skvero karilione – vieninteliame Lietuvoje atvirame karilione po dangumi! 24 varpų instrumentas tapo ypatingu įkvėpimu, suteikdamas eglutei savitą žavesį ir kūrybingą šventinį akcentą.
Vakaro metu netrūko muzikos, pramogų ir geros nuotaikos . Šventinę programą dovanojo „Šmiki Šmaki“ ir „Nauja“, mažuosius džiugino Kalėdų Senelis , o visi kartu skaičiavo sekundes iki lemtingojo momento. Sužibus eglei – aikštėje nuvilnijo ovacijos, o dangų nušvietė spalvingi fejerverkai .
Šventę pratęsė nuotaikingas grupės „Popkultūra“ koncertas po atviru dangumi . Renginyje sveikinimus miestiečiams perdavė Seimo narys Darius Jakavičius, vicemeras Egidijus Peleckis ir seniūnas Dalius Jasevičius .
Šakiai oficialiai žengė į magišką Kalėdų laikotarpį – tegul jis atneša šilumą, jaukumą ir gražias akimirkas kiekvienam.
