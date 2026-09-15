Rūta Ščiogolevaitė: niekada su vyrais nesiginčiju

„Vyrai visada nori pirmauti, o kai duodi, jie skundžiasi“, – sakė R. Ščiogolevaitė.
Pastaruoju metu dėmesio sulaukė ir pačios Rūtos asmeninis gyvenimas. Praėjusių metų gruodį M1 muzikos apdovanojimuose ji pirmą kartą viešumoje pasirodė su Virmantu Užpaliu, kurį tuomet vadino senu draugu nuo šešiolikos metų ir apie jų santykius kalbėti plačiau nenorėjo.
Šių metų birželį būtent Virmanto iniciatyva Rūtai Kunigiškiuose buvo surengtas netikėtas 45-ojo gimtadienio vakarėlis, o liepą vyras socialiniuose tinkluose į atlikėją jau viešai kreipėsi „mano meile“ ir skyrė jai jautrius žodžius.
Netikėta linkme pasisuko ir Rūtos pokalbis su Justinu Jankevičiumi. Šiam pasidžiaugus, kad Rūtą malonu matyti laidoje, atlikėjos atsakymas išprovokavo vedėjo pažadą.
„Nieko, mes tavo šeimą tau grąžinsime iš karto po to, kai baigsis šitas filmavimas“, – juokavo J. Jankevičius.
Tačiau R. Ščiogolevaitė atsakymo kišenėje neieškojo.
„Dėkinga būčiau, kad ne! Paturėkit dar pusdienį“, – atšovė penkių vaikų mama.
Netikėta istorija pasidalijo ir turinio kūrėjas Gvidas, kuris prisipažino, kad vien tam, jog galėtų patekti į privatų vakarėlį, buvo priverstas apsimesti valytoju.
Kodėl Rūta Ščiogolevaitė džiaugėsi nevaidinanti Dainiaus Kazlausko teatre? Koks virusas, anot Dainiaus, plinta mūsų televizijoje? Ir kodėl vienas iš žaidėjų garsiai prisipažino: „Bijau laimėti!“? „Slaptažodis“ – jau šį antradienio vakarą 20 val. per LNK.
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