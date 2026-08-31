Rolandas Mackevičius: norint būti žvaigžde mano lygyje užtenka būti psichopatu ir nebijoti kvailioti

„Norint būti žvaigžde mano lygyje užtenka būti tiesiog psichopatu ir nebijoti kvailioti“, – jau šį pirmadienio vakarą pirmojoje naujo LNK televizijos sezono gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ kvatosis ilgametis televizijos laidų vedėjas.
Netrukus per LNK startuos populiariausias muzikinis projektas „Lietuvos balsas“. Jau tryliktąjį sezoną jame varžysis trokštantys tapti muzikinės scenos žvaigždėmis ir savo balsais nustebinti Lietuvą. Konkurencija ir įtampa – milžiniška. Tad ko iš tiesų reikia norint užkariauti gerbėjų širdis?
„Savo gyvenime turiu pripažinti, kad turbūt kokie 89 proc., mano manymu, kažkokių dalykų buvo totalios nesėkmės, ir tik 10 proc., kurią mato žiūrovas kaip labai didelę sėkmę. Ir dėl to taip ir atrodo šita iliuzija“, – teigs dainininkas ir vienas projekto „Lietuvos balsas“ mokytojų Mantas Jankavičius, negailėjęs gražių žodžių ir padėkos būtent žmonai, kuri pasiryžo gyventi su tokios profesijos žmogumi kaip jis.
Dainininkė Monika Liu atviraus, kad šiame muzikinio projekto sezone dalyviai tokie stiprūs, kad, lyginant juos su garsiais Lietuvos dainininkais, jai kyla abejonių, kurie yra talentingesni.
Tuo metu „Lietuvos balso“ prodiuseris Gediminas Jaunius perspės visus, trokštančius tapti naujomis žvaigždėmis.
„Artistas iš esmės yra apie nuogumą. Apie atvirumą. Kartais į dūšią prispjaudo. Ir sugebėti neužsidaryti, kabėti toliau... žvaigždės kelias nėra lengvas kelias“, – teigs G. Jaunius.
Ką atskleidžia populiarūs dainininkai – ką jie darė kitaip siekdami pripažinimo? Kurie projekto mokytojai tarpusavyje varžosi labiausiai ir kokią taktiką naudoja norėdami laimėti?
Pirmoji naujo LNK televizijos sezono gyvenimo būdo laida „Nuo... Iki...“ – jau šį pirmadienio vakarą 20 val. tik per LNK.
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