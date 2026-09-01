Postūmis Tupaco Shakuro nužudymo byloje – nuteistas buvęs gaujos lyderis

12 narių prisiekusiųjų kolegija Las Vegase, pirmadienį išklausiusi baigiamąsias kalbas ir po maždaug tris valandas trukusių svarstymų pripažino 63 metų vyrą atsakingu dėl T. Shakuro mirties.
Juodu kostiumu apsirengęs D. Davisas beveik nereagavo į skaitomą nuosprendį. Vėliau jis teisėjui pareiškė, kad ketina teikti apeliaciją.
Bausmės paskelbimas numatytas spalio 13 d. D. Davisui gresia kalėjimas iki gyvos galvos.
T. Shakuras buvo vienas įtakingiausių ir sėkmės lydimų dešimtojo dešimtmečio reperių ir iki šiol išlieka viena ryškiausių hiphopo kultūros asmenybių. Visame pasaulyje jis pardavė milijonus įrašų ir išgarsėjo tokiais hitais kaip „California Love“ ir „Changes“.
Jo įtaka repui ir populiariajai kultūrai tęsėsi dar ilgai po mirties. 2017 m. jis buvo įtrauktas į Rokenrolo šlovės muziejų, o 2023 m. jam buvo skirta žvaigždė Holivudo šlovės alėjoje.
T. Shakurui buvo 25 metai, kai 1996 m. rugsėjo 7 d. Las Vegase buvo nušautas automobilyje. Jis mirė ligoninėje po šešių dienų.
D. Davisas teigė, kad mirtinus šūvius paleido jo sūnėnas
D. Davisas nebuvo kaltinamas tuo, kad pats šaudė. Prokurorai teigė, kad buvęs gatvės gaujos „South Side Compton Crips“ lyderis suplanavo išpuolį ir parūpino ginklą.
Pagal Nevados valstijos įstatymus asmuo taip pat gali būti nuteistas už žmogžudystę, jei padėjo kitam asmeniui įvykdyti nusikaltimą.
Prokurorai teigė, kad šaudymas buvo keršto aktas už keliomis valandomis anksčiau įvykusį konfliktą, kai T. Shakuras ir jo bendražygiai užpuolė D. Daviso sūnėną Orlandą Andersoną po Mike‘o Tysono bokso kovos Las Vegase.
T. Shakuras važiavo automobiliu su žmonėmis, susijusiais su įrašų bendrove „Death Row Records“ ir jos įkūrėju Suge Knightu. Kazino vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo ankstesnį konfliktą.
D. Davisas anksčiau viešai kalbėjo apie tai, kad buvo tame baltame „Cadillac“ automobilyje, iš kurio buvo šaudoma į T. Shakurą. Interviu ir autobiografijoje jis pasakojo, kad liko vienintelis gyvas iš tų, kurie buvo tame automobilyje.
2008 m. policijos apklausos metu D.Davisas teigė, kad mirtinus šūvius paleido jo sūnėnas.
O. Andersonas, kuris, kaip manoma, buvo gaujos „South Side Compton Crips“ narys, pats žuvo 1998 m. būdamas 23 metų per šaudynes, nesusijusias su šia byla.
Byla daugelį metų buvo įstrigusi, nes tyrėjams trūko pakankamų įrodymų, kad įtariamasis būtų perduotas teismui. Policija teigė, kad galiausiai būtent paties D. Daviso parodymai padėjo išjudinti tyrimą.
Jis buvo suimtas Las Vegase 2023 m. ir apkaltintas nužudymu naudojant mirtiną ginklą. Jis neprisipažino kaltu.
Gynėjai kritikuoja prokuratūros versiją
Advokatas Michaelas Sanftas pavaizdavo D. Davisą kaip melagį ir pagyrūną, kuris didžiąją dalį savo parodymų išgalvojo, nes norėjo pasipelnyti iš šios istorijos. M. Sanftas taip pat apkaltino tyrėjus padarius klaidų ir nesugebėjus pateikti neginčijamų įrodymų byloje.
Nužudymo ginklas nebuvo rastas, taip pat nebuvo jokių fizinių įrodymų, kad D. Davisas būtų buvęs nusikaltimo vietoje.
Teisme liudijo policijos pareigūnai, liudininkai ir repo bei gaujų pasaulio atstovai. D. Davisas į liudytojų tribūną nėjo.
S. Knightas, vairavęs automobilį, kuriame buvo nušautas T. Shakuras, nebuvo pakviestas liudyti. Šiuo metu jis atlieka laisvės atėmimo bausmę už žmogžudystę.
Nužudymas įvyko tuo metu, kai Rytų ir Vakarų pakrančių hiphopo scenose vyko arši konkurencija. T. Shakuras buvo pasirašęs sutartį su Los Andželo įrašų kompanija „Death Row Records“, kuri konfliktavo su Seano Combso „Bad Boy Records“ Niujorke.
Prokurorai teigė, kad konkuruojančios įrašų bendrovės taip pat buvo susijusios su konkuruojančiomis gaujomis: „Death Row“ – su „Mob Piru“, o „Bad Boy“ – su D. Daviso aplinkos „South Side Compton Crips“.
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